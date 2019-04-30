محافظ الدقهلية يشترط وجود أجهزة تعقيم فى محلات الحلاقة للحصول على ترخيص

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إجراء حصر شامل لمحلات الحلاقة ومراجعة التراخيص الممنوحة لها، على أن يكون شرط الترخيص وجود أجهزة وأدوات تعقيم داخل المحل، للحفاظ على المواطنين من انتقال الأمراض المعدية.

وأكد شاروبيم، "على أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات لتنفيذ مبادرة 100 مليون صحة للكشف على فيروس سى، والاطمئنان على سلامة وصحة المواطنين، وتدفع الكثير من الأموال في القطاع الصحى ولابد من وقف كل الأسباب التى يمكن أن تؤدى للاصابة بالأمراض".

جاء ذلك، خلال اللقاء الأسبوعى للمواطنين، اليوم، حيث طالب شاروبيم الجهاز التنفيذى بإتخاذ تلك الإجراءات للقضاء على أسباب العدوى وانتقال الأمراض، حتى لا تذهب الأموال التى أنفقتها الدولة دون فائدة.

كما أكد شاروبيم، على إستمرار حملات إزالة التعديات على أملاك واراضى الدولة، بإعتبارها موارد عامة .

وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة تحديث البيانات الخاصة بأراضى الدولة، التى تم إستردادها والمطلوب استردادها، تشمل المنطقة والسعر المقترح، على أن يقل عن السعر السائد بنسبة 10% .

وطالب شاروبيم، أعضاء الجهاز التنفيذي بإتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن عدم تكرار الإعتداء على أراضى الدولة،

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و قرر محافظ الدقهلية، إيقاف ترخيص الأنشطة الصناعية داخل الكتلة السكنية بمدن المحافظة، حفاظا على الصحة البيئية وتشجيعا لاقامتها بالمناطق الصناعية بالدقهلية.

وقال شاروبيم، كيف لهيئة التنمية الصناعية إصدار رخصة لمنشأة صناعية داخل الكتلة السكنية دون الرجوع للإدارة المحلية، وأكد أنه توجد أكثر من ست مناطق صناعية بالدقهلية لابد من الاستفادة، منها فى إقامة المنشآت والانشطة الصناعية.