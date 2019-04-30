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الثلاثاء، 30 أبريل 2019 12:41 م
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مجلس مدينة الأقصر يحيل 62 موظف للتحقيق لتغيبهم عن العمل دون سند قانونى

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 12:02 م
مجلس مدينة الأقصر يحيل 62 موظف للتحقيق لتغيبهم عن العمل دون سند قانونى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن عبد الحميد الكيلانى مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى بمجلس مدينة الأقصر، أنه فى إطار القيام بأعمال التفتيش المفاجئ على القطاعات المختلفة على مستوى المدينة للتأكد من الانضباط وحسن سير العمل، تم المرور على عدد من القطاعات الخدمية بالمدينة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر.

وأسفرت هذه المتابعة عن وجود غياب 62 بدون سند قانونى وتم إحالتهم للتحقيق، وإجمالى عدد المتابعات 225 متابعة خلال شهر أبريل الجارى، وتم تحرير 194 محضراً تم الحفظ فيها، مضيفا أن نتائج تقارير الألبان المدعمة بالوحدات الصحية بمنشأة العمارى والمركز الحضرى والرعاية الصحية بشارع محمد فريد، أسفرت عن إنضباط وحسن سير العمل داخل تلك الوحدات الصحية الثلاثة.

وأضاف مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى بمجلس مدينة الأقصر، أن هناك 6 لجان تم العمل بها من قبل أعضاء التفتيش، مؤكداً على إستمرار أعمال التفتيش والمتابعة على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل.


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