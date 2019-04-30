طلاب بهندسة حلوان يبتكرون سيارة تسير 259 كيلومترا بلتر بنزين واحد

رسالة ماليزيا مروة الغول

قال محمد حاتم طالب بكلية الهندسة جامعة حلوان، إنه وفريق العمل معه من طلاب الكلية قاموا بتصنيع نموذج لسيارة تسير حوالى 259 كيلومترا، بلتر واحد فقط من البنزين، موضحا أنهم عند قيامهم بتصنيع هذا النموذج من السيارة تم مراعاة مجموعة من المعايير المتعلقة بالبيئة واستهلاك الوقود.

وأضاف محمد حاتم فى حديثه لـ"اليوم السابع" خلال فعاليات الماراثون البيئى بماليزيا، كمجموعة عمل نريد أن نثبت للعالم، اننا نشارك فى التطوير والحفاظ على البيئة ليس فقط الاقتصار على عملية التصنيع.

وأشار محمد حاتم، كمجموعة عمل نريد أن يتم تطبيق مثل هذه النماذج فى مصر موضحا أنهم يقسمون العمل على كل أفراد المجموعة، قائلا "كل واحد فينا متخصص فى نظام يبدأ يدرسه جيدا ثم بعد ذلك تبدأ عملية التصنيع".

وتابع الطالب بكلية الهندسة جامعة حلوان، نبدأ بعد ذلك فى تجميع ونبدأ أجزاء السيارة إلى أن تظهر جميع مكونات السيارة ثم نبدأ عملية التجميع.