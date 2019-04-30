ضبط مسئولين بمحليات الإسماعيلية مكنا شخص من بناء عقار مخالف

كتب محمود عبد الراضي

ألقت أجهزة الأمن القبض على اثنين من مسئولى المحليات بالإسماعيلية لقيامهما بالتواطؤ مع بعض الأشخاص وتمكينهم من بناء عقارات على أراضى زراعية بدون ترخيص.

وجاء ذلك فى إطار مواصلة جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى والإضرار بالمال العام.

وتمكن فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء من ضبط "مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة القنطرة غرب سابقاً وحالياً مدير الإدارة الهندسية بحى ثانى الإسماعيلية"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية، وآخر "موظف" بالوحدة المحلية لقرية البياضية بمركز ومدينة القنطرة غرب، ومقيم بدائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية)، لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفى والتوطؤ مع (5) أشخاص "محددين"، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية وهناجر على أراضى زراعية بدون ترخيص وعدم اتخاذهما الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام بما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

وتأكد ذلك بتقرير لجنة المعاينة المشكلة من مركز ومدينة القنطرة غرب، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.