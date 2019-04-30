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استعدادًا للافتتاح خلال أيام..

صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروع تطوير المحاور المرورية وكورنيش بحيرة الصيادين

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 03:39 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروع تطوير المحاور المرورية وكورنيش بحيرة الصيادين جانب من الجولة التفقدية
الإسماعيلية - السيد فلاح
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قام اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، بجولة ميدانية لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من وضع اللمسات الأخيرة للمشروع الكبير لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية، ومداخل ومخارج المحافظة، والتى تصل جملة تكلفتها الى نحو ما يزيد عن المليارى جنيها لتنمية الاسماعيلية، وخدمة شعب ومواطنى المحافظة والأقليم كاملا.
 
ورافق المحافظ خلال الجولة، المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ومديرى العموم لمديريات الاسكان والطرق والنقل ورؤساء الأحياء وعدد القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 
ويأتى ذلك فى إطار الاستعدادات والترتيبات للافتتاح الرسمى، لتلك المشروعات خلال الأيام القليلة القادمة، واستكمالا لتنفيذ خطة المحافظة لتطوير جميع المحاور المرورية ومداخل ومخارج المحافظة بالكامل، واعادة تأهيلها ورفع كفائتها لتحقيق المزيد من السيولة المرورية، وحركة المركبات، وإحداث طفرة ونقلة نوعية فى تطوير الطرق والمحاور المرورية، بما يتماشى مع حجم وقيمة المشروعات القومية الكبرى المنتظر أن يتم افتتاحها بحضور رئيس الجمهورية.
 
وتضمنت جولة المحافظ ومرافقيه من القيادات، زيارة وتفقد الجسر الكبير الذى يربط بين مدخل الإسماعيلية من جهة طريق بورسعيد مرورًا بمنطقة منشية الشهداء وصولًا إلى محور طريق محمد على، وميدان "عدلى منصور" الترانزستور، ثم يعبر منطقة البركة وصولا الى طريق البلاجات بطول حوالى ثلاثة كيلومترات، وتكلفة إجمالية تصل لنحو 750 مليون جنيها، وليعبر ترعة الإسماعيلية ويستمر على جانب بركة الصيادين الموازى لآرض مصنع الترانزستور، حتى محور طريق البلاجات بمنطقة الواحة، علاوة على تفقد أعمال التشطيبات النهائية لكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحى على البحيرة، والذى يبلغ طوله نحو 150و2 كيلو مترا، ويتراوح عرضه من 95 الى 120 مترا، ويشمل ممشى خاص للمشاه وطريق للدراجات، والذى يجرى تنفيذه على بحيرة الصيادين، ليكون متنفسًا لشعب الاسماعيلية، بالإضافة إلى عدد من المطاعم والكافتيريات ودورات مياه عمومية متطورة، وبرجولات ومقاعد، بالاضافة الى اقامة أكبر مول تجارى بالمنطقة على مساحة تتجاوز سبعة آلاف مترا مربعا.
 
ومن المنتظر، أن يتم افتتاح الكورنيش الجديد والممشى السياحى ومجموعة الكبارى على ترعة الإسماعيلية والمحاور المرورية والطرق التى تم تطويرها، لتكون اضافة جديدة لملف الانجازات والمشروعات التنموية والخدمية بالإسماعيلية.
 
جانب من الجولة التفقدية (1)
جانب من الجولة التفقدية (1)

جانب من الجولة التفقدية (2)
جانب من الجولة التفقدية (2)

جانب من الجولة التفقدية (3)
جانب من الجولة التفقدية (3)

جانب من الجولة التفقدية (4)
جانب من الجولة التفقدية (4)

جانب من الجولة التفقدية (5)
جانب من الجولة التفقدية (5)

جانب من الجولة التفقدية (6)
جانب من الجولة التفقدية (6)

جانب من الجولة التفقدية (7)
جانب من الجولة التفقدية (7)

جانب من الجولة التفقدية (8)
جانب من الجولة التفقدية (8)

جانب من الجولة التفقدية (9)
جانب من الجولة التفقدية (9)

جانب من الجولة التفقدية (10)
جانب من الجولة التفقدية (10)

 


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