سفير اليمن: نثمن التسهيلات التى يقدمها الأشقاء بمصر للجرحى اليمنيين

إيمان حنا

ثمن سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد علي مارم التسهيلات التى تقدمها جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى للجرحى اليمنيين سواء في عملية الدخول إلى الأراضي المصرية أو المعاملة الخاصة التي يحصلون عليها في عديد من المستشفيات والمرافق الصحية المصرية.

وأضاف أن مصر كانت ولا زالت داعماً رئيسياً لأهل اليمن وشرعيته الدستورية، مشيداً بالعلاقات المتميزة بين الشعبين والبلدين الشقيقين، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود بين السفارة واللجنة الطبية المعنية من أجل متابعة أحوال الجرحى وتقديم الدعم والتسهيلات المطلوبة لهم، مثنّياً على الجهود المتميزة التي تقوم بها لجنة متابعة الجرحى .





وجاء ذلك خلال تفقده أحوال جرحى الحرب اليمنيين في مستشفى المعلمين، مؤكداً أن تضحياتهم ستصنع مستقبل اليمن الجديد وستنهي الإنقلاب الذي قامت به الميليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة في محاولة بائسة منها لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، ناقلا لهم شكر وامتنان رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد ربه منصور هادى لتضحياتهم من أجل اليمن، رافقه خلال الزيارة عددا من أعضاء البعثة الدبلوماسية لليمن وأعضاء لجنة متابعة الجرحى.

وعبر مارم عن اهتمام القيادة السياسية لليمن ممثلة فى الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن الأحمر وقيادة وزارة الدفاع بأحوال الجرحى وضرورة تحصلهم على العلاج والرعاية اللازمة تقديراً للتضحيات التي قدموها في ميادين العزة والكرامة.