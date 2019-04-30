video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 30 أبريل 2019 06:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سفير اليمن: نثمن التسهيلات التى يقدمها الأشقاء بمصر للجرحى اليمنيين

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 05:56 م
سفير اليمن: نثمن التسهيلات التى يقدمها الأشقاء بمصر للجرحى اليمنيين سفير اليمن مع أحد الجرحى
إيمان حنا
إضافة تعليق
ثمن سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد علي مارم التسهيلات التى تقدمها جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى للجرحى اليمنيين سواء في عملية الدخول إلى الأراضي المصرية أو المعاملة الخاصة التي يحصلون عليها في عديد من المستشفيات والمرافق الصحية المصرية.
 
وأضاف أن مصر كانت ولا زالت داعماً رئيسياً لأهل اليمن وشرعيته الدستورية، مشيداً بالعلاقات المتميزة بين الشعبين والبلدين الشقيقين، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود بين السفارة واللجنة الطبية المعنية من أجل متابعة أحوال الجرحى وتقديم الدعم والتسهيلات المطلوبة لهم، مثنّياً على الجهود المتميزة التي تقوم بها لجنة متابعة الجرحى .
 
 
5
 
 
وجاء ذلك خلال تفقده أحوال جرحى الحرب اليمنيين في مستشفى المعلمين، مؤكداً أن تضحياتهم ستصنع مستقبل اليمن الجديد وستنهي الإنقلاب الذي قامت به الميليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة في محاولة بائسة منها لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، ناقلا لهم شكر وامتنان رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد ربه منصور هادى لتضحياتهم من أجل اليمن، رافقه خلال الزيارة عددا من أعضاء البعثة الدبلوماسية لليمن وأعضاء لجنة متابعة الجرحى.
 
وعبر مارم عن اهتمام القيادة السياسية لليمن ممثلة فى الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن الأحمر وقيادة وزارة الدفاع بأحوال الجرحى وضرورة تحصلهم على العلاج والرعاية اللازمة تقديراً للتضحيات التي قدموها في ميادين العزة والكرامة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بومبيو: إيران تدعم الميليشيات لزعزعة أمن العراق وتقود الحرب فى اليمن

مقتل 70 من عناصر مليشيا الحوثى فى جبهة مريس جنوب اليمن

مقتل طالبتين وإصابة آخريات في قصف حوثي على مدرسة غرب اليمن

اليمن

سفير اليمن

مارم

مصر

الجرحى اليمنيين




لا تفوتك
#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية

الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية

كيف تحول الزمالك إلى قلعة رياضية فى السنوات الست الأخيرة؟ .. إعادة بناء النادى على مساحة 50 فدانا .. استثمار بالملايين فى بيع اللاعبين للدوريات العربية .. وفائض مالي يتجاوز 200 مليون جنيه بالميزانية الأخيرة

كيف تحول الزمالك إلى قلعة رياضية فى السنوات الست الأخيرة؟ .. إعادة بناء النادى على مساحة 50 فدانا .. استثمار بالملايين فى بيع اللاعبين للدوريات العربية .. وفائض مالي يتجاوز 200 مليون جنيه بالميزانية الأخيرة

الانتهاء من 50% تقريبا من مرحلة الخوازيق فى مثلث ماسبيرو.. إنشاء 4 أبراج متصلة بطول 4 طوابق بارتفاعات تصل لـ26 دورا تضم جراجات ومولات.. العمل متواصل ليل نهار والشركات تنتهى من إنشاء محطات الخرسانة.. صور

الانتهاء من 50% تقريبا من مرحلة الخوازيق فى مثلث ماسبيرو.. إنشاء 4 أبراج متصلة بطول 4 طوابق بارتفاعات تصل لـ26 دورا تضم جراجات ومولات.. العمل متواصل ليل نهار والشركات تنتهى من إنشاء محطات الخرسانة.. صور

توتنهام ضد أياكس في مواجهة متكافئة بدوري أبطال أوروبا

توتنهام ضد أياكس في مواجهة متكافئة بدوري أبطال أوروبا

لو إجازتك بعد شم النسيم هتطول شوية.. 5 نصائح للاستمتاع بها

لو إجازتك بعد شم النسيم هتطول شوية.. 5 نصائح للاستمتاع بها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة