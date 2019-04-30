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رئيس وزراء الجزائر السابق أويحيى يقدم بالمحكمة شهادته فى قضية فساد

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 11:17 ص
رئيس وزراء الجزائر السابق أويحيى يقدم بالمحكمة شهادته فى قضية فساد أحمد أويحيى
رويترز
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 ذكرت قناة النهار التلفزيونية الخاصة اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى وصل إلى المحكمة ليقدم شهادته في قضية فساد.

وقالت القناة إن أويحيى "سيقدم إفادته حول قضايا تبديد المال العالم ومنح امتيازات غير مشروعة".

 


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