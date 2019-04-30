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رئيس هيئة تنشيط السياحة: نسعى لزيادة الحركة الوافدة من السوق العربى

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 06:39 م
رئيس هيئة تنشيط السياحة: نسعى لزيادة الحركة الوافدة من السوق العربى أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة
كتبت- آمال رسلان
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أجرى المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة عددا من اللقاءات المهنية مع كبار منظمي الرحلات ومتخذي القرار السياحي بالسوق العربي، وذلك لبحث آوجه التعاون الممكنة وخلق آفاق جديدة للترويج السياحي للمقاصد السياحية المصرية بالسوق العربي.

جاء ذلك في ثاني أيام ملتقى سوق السفر العربي ATM المنعقد حاليا في دبي وتستمر فعالياته حتى غدا الأربعاء، حيث أجرى رئيس الهيئة لقاءات مع مسئولي موقع Trip advisor والذي يعد واحد من أهم المواقع السياحية التى تؤثر فى اتجاهات السائح، بالإضافة الي لقائه مع ممثلي شركة WEGOوالذى تم خلاله مناقشة كيفية التوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة والأساليب الترويجية الحديثة في مجال السياحة.

وأكد المهندس أحمد يوسف، علي أن الهيئة تسعى دائما لتحديث آليات الترويج الحديثة والتسويق الإلكتروني في مجال السياحة، مشيرا الي اهتمام الهيئة بزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق العربي باعتباره من أهم الأسواق المصدرة للسياحة الي مصر.

كما عقد المهندس أحمد يوسف، اجتماعا مع عدد من أهم ممثلي الشركات السياحية المصرية العاملة بالسوق العربي، والتقى بوفد من هيئة السياحة العراقية برئاسة حمود محسن حسن رئيس الهيئة وذلك لمناقشة سبل التعاون السياحي والتنسيق المستقبلي بين الجانبين.

 

 


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