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ترامب يعرب عن تقديره للإمبراطور الياباني قبل تنازله عن العرش

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 10:40 ص
ترامب يعرب عن تقديره للإمبراطور الياباني قبل تنازله عن العرش الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن تقديره لإمبراطور اليابان "أكيهيتو" قبيل تنازله عن العرش - فى وقت لاحق اليوم - لابنه الأكبر وولى العهد الأمير "ناروهيتو"، مشيرا إلى أن بلاده تتمتع بعلاقات وثيقة مع اليابان خلال الثلاثين عاما الماضية.
وقال ترامب - في بيان له نقلته قناة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء - إنه "نيابة عن الشعب الأمريكي، أقدم والسيدة الأولى خالص تقديرنا لجلالة الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو.. مع اقتراب عصر هيسي من الانتهاء وتطلع جيل جديد لتولي العرش، فإنني أرغب في الاعتراف بالأهمية الهائلة التي توليها الولايات المتحدة الأمريكية لعلاقتها الوثيقة مع اليابان".
وشدد ترامب على أن شراكة الولايات المتحدة الأمريكية مع اليابان ساعدت في التغلب على التحديات العالمية خلال الثلاثين عاما الماضية، معربا عن أمله في مواصلة تقليد الشراكة والتعاون مع اليابان في العصر الجديد.
ومن المقرر أن يتنازل الإمبراطور "أكيهيتو" عن العرش في وقت لاحق اليوم لنجله الأمير "ناروهيتو"، وبذلك يبدأ عصر جديد في اليابان يطلق عليه "ريوا"، والتي تعني "التناغم الجميل"، ليحل محل العصر الحالي، والذي يطلق عليه "هيسي"، والذي بدأ في الثامن من يناير عام 1989، وهو اليوم الذي تولى فيه الإمبراطور العرش.


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أكيهيتو

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