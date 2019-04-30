تأجيل محاكمة منصور أبوجبل و4 آخرين لاحتجازهم وكيل نيابة و3 ضباط بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد امبامى، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق، تأجيل محاكمة 5 من أفراد الشرطة بمديرية أمن الشرقية، لقيامهم بحجز وكيل نيابة و3 من ضباط الشرطة داخل وحدة المرور ومنعهم من ممارسة عملهم، لجلسة 24 يونيو القادم لمناقشة شهود الإثبات.

تعود أحداث القضية رقم 21619 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة الزقازيق، المتهم فيها كل من " منصور محمد عبد المنعم" وشهرته منصور أبوجبل، أمين شرطة بمديرية أمن الشرقية، ومعه كل من " محمد حسين مصطفي" و" السيد محمد عبد الرحمن، و" علي سعيد إبراهيم" و" سعيد محمد غياتي" جميعهم أفراد بمديرية أمن الشرقية، لقيامهم بتحريض أفراد الشرطة على الإضراب وقيامهم باحتجاز عضو هيئة قضائية وكيل نيابة عامة المرور، ومنعه من ممارسة عمله وحجز 3 ضباط بوحدة مرور الزقازيق، ومنعهم من تأدية عملهم، والتجمهر والتحريض ضد الدولة، فضلا عن انتماء بعضهم للجماعة الإرهابية، وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة لمحكمة إرهاب الشرقية.