المجتمعات العمرانية: 10آلاف وحدة سكنية بمدينة بدر لموظفى العاصمة الإدارية

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء والى، على موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالى 2019/2020 والتى تقدر بـ 11 مليار و148مليون جنيه.

وقال عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن خطة الهيئة تشمل تنفيذ 509 ألف وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعى مدعومة من الدولة، وسلمت 160 ألف وحدة العام الماضى، و180ألف وحدة هذا العام، وسيتم تسليم الباقى فى العام القادم .

وأضاف "عبد المطلب" أن الهيئة صرفت على المشروعات القومية مثل تطوير العشوائيات وتعويضات ماسبيرو ومجرى العيون نحو 13.5 مليار جنيه، وتابع قائلا: "يتم بناء 10 آلاف وحدة سكنية فى مدينة بدر على بعد 8 كيلو من العاصمة الإدارية، وتخصص للموظفين وبتيسيرات فى السداد وسيتم الإعلان عنها قريبا".