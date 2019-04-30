الكويت تستنكر وتدين بشدة الهجوم على كنيسة فى أحد أقاليم بوركينافاسو

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أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء، استنكار بلاده وإدانتها الشديدة، لحادث الهجوم الذى استهدف كنيسة فى إقليم (سوم) شمالى بوركينا فاسو، والذى أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وشدد أمير الكويت، فى برقية عزاء بعث بها إلى رئيس بوركينافاسو روش مارك كابورى، على أن هذا العمل الإجرامى، الذى استهدف أرواح الآبرياء الآمنين، يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية، معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم، وراجيا لهم الرحمة.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتى عزاء مماثلتين إلى رئيس بوركينافاسو روش مارك كابوري.