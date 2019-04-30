القاهرة تضع خطة طوارئ لاستقبال شهر رمضان المبارك

كتب سيد الخلفاوى

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة توفير السلع التموينية خلال شهر رمضان المعظم وكافة احتياجات المواطنين خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن المحافظة تمكنت من زيادة منافذ بيع السلع التموينية الثابتة والمتحركة عن الأعوام السابقة، كما تم التنسيق مع الغرفة التجارية بالقاهرة لإقامة شوادر رمضانية لبيع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار منخفضة عن نظيرتها بالأسواق، حيث تم توفيرها من كبار التجار والمستوردين مباشرة وسيتم نشرها بمعظم أحياء العاصمة.

وشدد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة علي منافذ توزيع أسطوانات البوتاجاز وتنظيم مواعيد عمل المخابز بما يتناسب مع الشهر الكريم مع التأكد من توافر الخبز فى مواعيد الذروة قبل وبعد الإفطار، كذلك مراقبة أسعار السلع الأساسية والتأكد من سلامتها ووصولها للمواطن بيسر وسهولة.

وأصدر المحافظ تعليماته بأن حركة النقل الجماعى بالقاهرة طوال ايام الشهر الكريم يجب أن تعتمد على التنسيق والتكامل ما بين خطوط هيئة النقل العام، والنقل الجماعى، وخطوط مترو الأنفاق حيث يعد العمود الفقرى للنقل الجماعى ، ويجب أن تقوم باقى الوسائل باستكمال رحلاته بما يخدم المواطنين مكلفاَ رئيس هيئة النقل العام بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين ويتم تعديل المواعيد المعتادة بما يتواءم مع مواعيد العمل بشهر رمضان المعظم بحيث يتم تشغيل الطاقة القصوى للهيئة منذ الصباح وحتى توقيت الافطار وتمتد لمنتصف الليل.

وطالب المحافظ رئيس هيئة النظافة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وأفرع الهيئة لمراجعة نظافة أماكن تجمعات المواطنين بالمناطق الدينية وساحات الصلاة وتكثيف العمل بالورديتين المسائية والليلية، إلى جانب مراجعة إنارة المناطق المحيطة بالمساجد والمناطق السياحية التى يرتادها مواطنو العاصمة بعد الإفطار مثل المشهد الحسيني ومساجد آل البيت.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مديريات التموين و الطب البيطرى والشئون الصحية لتفعيل دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجارى وشن الحملات المشتركة والمستمرة على الأسواق والمخابز لفحص المعروض السلعي من المواد الغذائية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى حفاظاً على صحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.