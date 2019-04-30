ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية عن المستشارة بالبيت الأبيض ، كيليان كونواي ، قولها ، اليوم / الثلاثاء/ إن البيت الأبيض يقف إلى جانب زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جويدو - الذي تعترف به الولايات المتحدة ، بوصفه الرئيس المؤقت للبلاد.

وأضافت أنه حان الوقت لكي يرحل الزعيم الاشتراكي نيكولاس مادورو، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تضغط من أجل انتقال سلمي للسلطة.

وتابعت قائلة "نحن نشاهد وننتظر ونأمل أن تكون النتيجة هي الديمقراطية والحرية للشعب."

ومن جانبه، أعرب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس - في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - عن دعم بلاده لزعيم المعارضة ، خوان جويدو ، إلى أن يتم استعادة الحرية والديمقراطية - حسب تعبيره.