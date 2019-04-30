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الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
 
كما تظهر السحب المنحفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.


وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:


الصغرى العظمى

 

القاهرة 21 35
شبين الكوم 20 35
طنطا 19 33
دمنهور 19 29
الإسكندرية 18 29
بلطيم 18 30
مطروح 17 25
السلوم 16 25
سيوة 19 36
بورسعيد 20 24
دمياط 20 24
الزقازيق 21 32
الإسماعيلية 18 34
السويس 19 35
العريش 19 26
رفح 19 25
رأس سدر 20 33
نخل 14 34
نويبع 19 36
طابا 20 34
كاترين 13 31
الطور 20 35
شرم الشيخ 25 36
الغردقة 21 35 
مرسى علم 25 32
الفيوم 20 37 
بني سويف 20 37
المنيا 19 37 
أسيوط 20 39
سوهاج 20 39
قنا 20 39
الأقصر 20 39 
أسوان 21 39
أبوسمبل 21 38
الوادي الجديد 21 40
شلاتين 21 33 
أبو رماد 21 31
حلايب 22 30
رأس حدربة 22 30


أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية


الصغرى العظمى

 

مكة المكرمة 28 40 
المدينة 25 39
الرياض 22 34
المنامة 25 30 
أبوظبى 23 33 
الدوحة 24 33 
الكويت 21 35 
دمشق 11 30 
بيروت 17 25
عمان 13 28 
القدس 14 26
غزة 17 25
بغداد 19 35 
مسقط 28 32
صنعاء 11 28
الخرطوم 26 43
طرابلس 16 24
تونس 11 21
الجزائر 11 18
الرباط 13 25 
نواكشوط 18 28


وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم


الصغرى العظمى

 

أنقرة 08 25
أسطنبول 13 24
إسلام آباد 19 32
نيودلهى 27 43
جاكرتا 25 32
بكين 13 24
كوالالمبور 25 32
طوكيو 15 16
أثينا 12 23
روما 07 19
باريس 07 19
مدريد 12 25
برلين 08 19
لندن 08 17
مونتريال 01 11
موسكو 00 12
نيويورك 11 19 
واشنطن 17 29
 
 
 
 

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