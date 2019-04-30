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ارتفاع طفيف لبورصة دبى بمستهل التعاملات وسط صعود 5 قطاعات

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 09:40 ص
ارتفاع طفيف لبورصة دبى بمستهل التعاملات وسط صعود 5 قطاعات بورصة دبى
كتب ــ هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% رابحا عدد 0.76 نقطة ليصل إلى مستوى 2761.31 نقطة.

 

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 31.6 مليون سهم محققة ما قيمته 49.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 750 صفقة لـ29 سهما، وارتفع 11 سهما، فيما انخفض 14 سهما، واستقرت 3 أسهم.

 

وارتفعت 5 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.47%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.63%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.53%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.46%، فقطاع البنوك بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.68%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%.

 

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 13.64%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.77%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 9.64%، ثم شركة العربية للتأمين بنسبة 1.96%


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