إمبراطور اليابان قبل تنازله عن العرش: أديت واجبى على أكمل وجه

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أكد إمبراطور اليابان أكيهيتو أنه أدى واجبه على أكمل وجه منذ توليه منصبه قبل قرابة ثلاثين عاما، معربا عن احترامه وشكره للشعب اليابانى على دعمه له خلال هذه الفترة.

وأعرب أكيهيتو، فى كلمته خلال الاحتفال الذى أقيم بالقصر الامبراطوري في العاصمة (طوكيو) حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء، عن فخره بقيامه بدوره كرمز للدولة وعن امتنانه للشعب الياباني الذي منحه الثقة.

وبتنازل الإمبراطور أكيهيتو عن العرش لنجله الأمير ناروهيتو يبدأ عصر جديد في اليابان يطلق عليه (ريوا) والتي تعني "التناغم الجميل" ليحل محل العصر الحالي الذي يطلق عليه (هيسي) والذي بدأ في الثامن من يناير عام 1989 وهو اليوم الذي تولى فيه الإمبراطور العرش.