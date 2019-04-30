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الثلاثاء، 30 أبريل 2019 05:19 م
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برئاسة خليل حسن خليل..

إعادة تشكيل المكتب التنفيذى لشعبة الاقتصاد الرقمى باتحاد الغرف

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 05:02 م
إعادة تشكيل المكتب التنفيذى لشعبة الاقتصاد الرقمى باتحاد الغرف المهندس خليل حسن خليل
كتبت: هبة السيد
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أعلنت رسميًَا اليوم الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية عن تشكيل المكتب التنفيذى للشعبة برئاسة المهندس خليل حسن خليل، والمهندس محمد سالم رئيس الشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو مصر"، نائب أول، المهندس أشرف صبرى رئيس شركة فورى نائب ثانى، المهندس هشام سلام السكرتير العام للشعبة، المهندس هشام عفيفى السكرتير العام المساعد وفقا لبيان صحفى اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك بحضور أكثر من 100 شركة من اعضاء الجمعية العمومية للشعبة والتى قامت باختيار مجلس الإدارة الجديد للشعبة فى دورة 2019-2023.

وقال المهندس خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة لديها إستراتيجية طموحة تتماشا مع رؤية وإستراتيجية الدولة المصرية حتى عام 2030 والتي تعتمد على بناء مصر الجديدة فى ظل التحول الرقمى والشمول المالى.

أضاف أن الشغل الشاغل للمجلس الإدارة العمل عن قرب مع أجهزة الدولة المعنية نحو التحول للمجتمع اللانقدى وتقليل العمل بالأوراق النقدية.

يذكر أن مجلس ادارة الشعبة يضم فى تشكيله الجديد 21 عضوا هم : المهندس اشرف صبرى ، ايمن الجوهرى، أيمن عصام، خالد سعيد شعبان، خالد سعيد محمود، خليل حسن خليل، عايدة الصبان ، سامح الملاح، طارق أسعد، عادل طلعت، عمرو احمد السيد"،محمد سالم،  محمد عمر عبد الرحمن ،محمود السيد، نيفين الاسمر، هانى الجبالى، هشام صفوت، هشام عفيفى ،هشام سلام، وليد حكم، وليد محمد عيد.


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