أول عارضة أزياء محجبة تظهر فى مجلة "Sports Illustrated" بالبوركينى

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن عارضة الأزياء الصومالية حليمة عدن أصبحت أول عارضة مسلمة تظهر فى مجلة Sports Illustrated وهي ترتدي الحجاب والبوركيني، موضحة أنها ظهرت في طبعة ملابس السباحة، في عدد شهر مايو، مرتدية عددا من ملابس البحر الملونة المختلفة.

وقالت عدن في حوار صحفي مع قناة "بي بي سي" إنها ترغب في أن ترسل للعالم رسالة مفادها أن الحجاب لا يشكل أي عائق للنجاح.

وأضافت "نرى الآن سيدات عاملات فى مجال السياسة والأعمال كما نرى مراسلات التلفزيون وغيرهم من النساء الناجحات بالحجاب في أدوار مهمة وهذه هي الرسالة التي نحتاج إلى إرسالها."

وأوضحت أن رد الفعل على ظهورها كان كبيرا معربا عن سعادتها لأن المجلة الرياضية الأمريكية أخذت هذه الخطوة لإظهار الجمال الذي تتمتع به النساء اللائي يرتدين ملابس محتشمة.

ولدت عدن في كينيا في مخيم كاكوما للاجئين، حيث عاشت حتى انتقلت إلى الولايات المتحدة.

وقرر فريق Sports Illustrated القيام بالتقاط الصور على شاطئ واتامو على الساحل الكيني مع مصور الأزياء يو تساي.

وأشارت الجارديان إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى تتصدر فيها الصحف، حيث كانت أول متسابقة مسلمة ترتدى الحجاب لتنافس في مسابقة ملكة جمال مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2016.

كما كانت أول عارضة أزياء ترتدي الحجاب تظهر على غلاف مجلة أمريكية كبرى عندما ظهرت في مجلة US Allure في عام 2017، ثم في عام 2018 تصدرت كذلك غلاف مجلة British Vogue.