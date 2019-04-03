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مصرع ربة منزل وطفل برصاص طائش فى حفل زفاف بالمنيا

الأربعاء، 03 أبريل 2019 06:56 م
مصرع ربة منزل وطفل برصاص طائش فى حفل زفاف بالمنيا جثه -ارشيفيه
كتب فريق المحافظات
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لقيت سيدة وطفل مصرعهما بقرية الدوادية التابعة لمركز المنيا نتيجة أصابتهما برصاص طائش أطلقه احد المعازيم ابتهاجا بحفل زفاف عروسين .
 
 
تلقى اللواء مجدي عامر مدير امن المنيا  اخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بمصرع شخصين بحفل عرس بقرية الدوادية .
 
 
انتقل العقيد رافت الحلواني مامور مركز المنيا والرائد خالد موسي والرائد احمد يسري رئيس مباحث المركز لفحص البلاغ حيث تبين مصرع كل من ع.م 22 عاما ربه منزل وا.ع طفل متاثرين باصابتهما بطلقات ناريه برصاص طائش مما ادي الي مقتلهما في الحال  وتمكنت اجهزة الامن من ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعه واخطرت النيابه لتباشر التحقيق

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