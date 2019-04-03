محافظة الجيزة تنظم معرضا للأسر المنتجة بمشاركة 50 عارضاً

كتب سيد الخلفاوى

نظمت محافظة الجيزة معرضاً مفتوحاً للأسر المنتجة بشارع النهضة بحى جنوب الجيزة فى إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى.

واكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أن المعرض شارك فيه 50 عارضاً من الأسر المنتجة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وجاء تشجيعا لهم ولدعم منتجاتهم.

وأشار المحافظ إلى أن المعرض الذى أقامة حى جنوب الجيزة ساهم فى توفير سوق للأسر المنتجة لأستعراض المنتجات التى أنتجوها بأيديهم، لافتا ان المنتجات تنوعت ما بين يدوية وتراثية وجميعها بأيادى مصرية و تطرح للجمهور بأسعار التكلفة دون مغالاة فى الأسعار كما فى الأسواق الأخرى.

وأكد راشد أن المحافظة تولى أهتماماً شديداً لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما لها من أهمية كبيرة فى دعم الأقتصاد والتنمية وتوفير فرص عمل للشباب.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتقديم أوجه الدعم اللازمة للأسر المنتجة للترويج لمنتجاتهم من خلال تنظيم المعارض المحلية اضافة الى تشجيع المشرعات الصغيرة والوقوف بجانب القائمين عليها وإزالة اى معوقات تواجههم .

وقال اللواء ياسر سامى رئيس حى جنوب الجيزة، إن المعرض تمت إقامته على مدار اليوم وشهد إقبالاً كبيراً من قبل الجمهور نظراً لجودة المنتجات المعروضة وأسعارها الجيده مشيراً انه لم يتم تحميل المشاركين فى عرض المنتجات أى أعباء مالية وتنوعت المعروضات ما بين منتجات غذائية وملابس ومنسوجات واكسسوارات.

يذكر أن محافظ الجيزة قد تفقد أول أمس أحد المشروعات المتوسطة التابعة لجهاز تنمية المشروعات وهو مصنع لتقطير العطور بالبدرشين يقوم بتصدير منتجاتة من الزيوت العطرية إلى الخارج .