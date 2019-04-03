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مباحث الغربية تضبط المتهم بقتل سائق توك توك فى سمنود

الأربعاء، 03 أبريل 2019 10:40 ص
مباحث الغربية تضبط المتهم بقتل سائق توك توك فى سمنود جثه - صورة أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من كشف غمرض العثور على جثة سائق توك توك مقتولا وسط الزراعات بزمام قرية محلة زياد دائرة مركز سمنود، حيث تبين أن مرتكب الواقعة، عامل خردة بسبب خلافات مالية بينه وبين شقيق المجنى عليه. 

ترجع أحداث الواقعة بتلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد أحمد العدروسى مأمور مركز سمنود، بالعثور على جثة لشاب يدعى أحمد مسعد عبد الله 25 سنة سائق توك توك وسط الأراضى الزراعية بزمام قرية محلة زياد وسرقة التوك توك الخاص به.

وتوصلت تحريات ضباط المباحث إلى مرتكب الواقعة، ويدعى "محمد.ا" 30 سنة عامل خردة، بسبب خلافات سابقة مع شقيق المجنى عليه، تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعه وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

 

 


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