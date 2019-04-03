"كريم مصر": ندعم السداد الإلكترونى عبر خدمة المحفظة..و3 مراكز جديدة لخدمة العملاء

كتبت: هبة السيد

دعمت "كريم مصر" عملائها بخدمات متكاملة لتبسيط تجربتهم مع التطبيق، وتشمل "خدمة المحفظة الإلكترونية"، والتى تتيح للعميل إدارة كل شيء متعلق بالمدفوعات الخاصة بالرحلات بدءًا من طريقة الدفع الحالية، وحتى البطاقات المضافة، ورصيد كريم، و"خدمة "باقات كريم" والتى تسمح للعميل بشراء باقات مناسبة لاحتياجاته بمبلغ تنافسى مقدما، بالإضافة لمركز خدمة عملاء كريم التى تتعامل مع العملاء والكباتن فى نفس الوقت.

وعلق المهندس وائل أبو العلا، العضو المنتدب لشركة كريم مصر، قائلًا: "أن مهمة كريم تتخطى العمل على تقديم حلولًا ذكية للنقل فى مصر، بل تتجاوز ذلك إلى تطوير حلولًا تدعم الدفع والتعاملات غير النقدية من أجل دعم سبل الدفع الإلكترونى وذلك من خلال محفظة كريم أو Careem Wallet، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للشمول المالى والاقتصادى.

وأضاف أبو العلا إلى أن شركة كريم مصر كعادتها تدعم سوق العمالة المصرى المحلى لأن تصبح علامة تجارية محلية وأن تخدم المجتمع، لذلك فقد توسعت شركة كريم فى مراكز خدمة العملاء لديها والتى وصل عددها الأن إلى 3 مراكز على مستوى الجمهورية، تقوم بالتعامل المباشر مع استفسارات العملاء هذا بالإضافة إلى التعامل مع الكباتن وتخصيص جزءًا من خدمة العملاء للتعامل معهم بشكل أكثر ومتابعة خلال الرحلات على مدار اليوم.

هذا وتقوم شركة كريم بتحليل حالة وظروف سوق النقل فى كل محافظة على حدة لتحديد باقاتها المختلفة التى تقدمها لأكثر من رحلة، لذلك فإن الباقات التى تقدمها للعملاء فى القاهرة تقدم تسعيرات مختلفة عن الإسكندرية بناءًا على معطيات الطرق وظروف المواصلات التى تختلف بين المحافظتين.