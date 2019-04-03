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طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان التاريخ إلكترونيا.. ويؤكدون:السيستم يعمل بكفاءة

الأربعاء، 03 أبريل 2019 10:25 ص
طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان التاريخ إلكترونيا.. ويؤكدون:السيستم يعمل بكفاءة امتحانات أولى ثانوى - صورة أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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انتهى منذ قليل، عدد من طلاب الصف الأول الثانوى العام من أداء امتحان مادة التاريخ بشكل إلكترونى على التابلت، مؤكدين أن الامتحان راعى جميع الفروق الفردية ولم يستغرق سوى دقائق محددة فى الإجابة عن الأسئلة. 
 
وأكد طلاب الصف الأول الثانوى العام، أن سيستم الامتحان والمنصة الإلكترونية تعمل بكفاءة وتم الدخول على الامتحان دون مشكلات والنظام الإلكترونى للامتحانات تحسن بشكل جيد منذ إطلاق الامتحان 24 مارس الماضى وحتى اليوم.
 
وقال على الشريف بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، إن الامتحان تضمن 18 جزئية، وأجاب عليها فى وقت لم يتخطى الـ 10 دقائق فقط، موضحا أن الأسئلة بسيطة وإجباتها مختصرة.
 
من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن منصة الامتحانات الإلكترونى تعمل بشكل طبيعى وتم رصد آلاف الطلاب يؤدون الامتحانات الإلكترونية صباح اليوم فى مادة التاريخ. 
 
 
 
طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان التاريخ إلكترونى (1)
 

طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان التاريخ إلكترونى (2)
 

طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان التاريخ إلكترونى (3)
 

طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان التاريخ إلكترونى (4)
 

طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان التاريخ إلكترونى (5)
 

طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان التاريخ إلكترونى (6)
 
 
 
 

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