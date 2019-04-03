ضبط موظف بالإصلاح الزراعي بسوهاج أثناء تقاضيه رشوة 10 الاف جنيه

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط موظف بمديرية الإصلاح الزراعى بسوهاج أثناء تقاضيه رشوة لإنهاء إجراءات شراء قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة.

تلقى فرع الإدارة بجنوب الصعيد بلاغا من أحد المواطنين حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج ، ضد أحد موظفى إدارة أملاك الدولة بمديرية الإصلاح الزراعىبسوهاج.. لقيامه بإستغلال موقعه الوظيفى وطلب لنفسه مبلغ مالى قدره (30 ألف جنيه) على سبيل الرشوة ، مقابل إنهاء إجراءات شراء وتقنين ملكية قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة - بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج ، بالإضافة لتحديد موعد ومكان لإستلام مبلغ الرشوة المُتفق عليه ، حيث اسفرت التحريات عن صحة البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج ، أثناء تقاضيه مبلغ مالى من إجمالى المبلغ المتفق عليه على سبيل الرشوة ، وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة وأنه طلب وأخذ من الشاكى مبلغ (10 آلاف جنيه) من إجمالى المبلغ المتفق عليه على سبيل الرشوة ، لإنهاء إجراءات شراء وتقنين ملكية قطعة الأرض فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.