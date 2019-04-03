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الأربعاء، 03 أبريل 2019 05:19 ص
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زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب تايوان

الأربعاء، 03 أبريل 2019 05:02 ص
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب تايوان ريختر
رويترز
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ذكرت هيئة الأرصاد الجوية في تايلاند أن زلزالا بقوة 5.6 درجة ضرب مقاطعة تايتونج جنوب شرق البلاد اليوم الأربعاء ولكن لم ترد أنباء فورية عن حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وقال شاهد من رويترز إن الزلزال هز أبنية في العاصمة تايبه. ووقع الزلزال على عمق عشرة كيلومترات ولكن لم ترد أي تفاصيل أخرى.

وتقع تايوان، وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي وتعتبرها الصين جزءا منها، بالقرب من تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية مما يجعلها عرضة للزلازل.

ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم في زلزال ضرب جنوب تايوان عام 2016 في حين لا يزال زلزال 1999 الذي بلغت شدته 7.6 درجة وتسبب في مقتل أكثر من 2000 شخص عالقا في أذهان بعض المواطنين.

 


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