وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج - خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - "لا أعلم نوايا من يروجون لذلك.. إنها مفبركة بالكامل.. موقف الصين واضح وثابت من الأزمة في فنزويلا".

وأضاف شوانج أن الصين تعارض أي تدخل في الشؤون الداخلية هناك، وتأمل أن تنخرط الحكومة والمعارضة في حوار للتوصل إلى تسوية سياسية سلمية.

وتعاني فنزويلا من أزمة سياسية - منذ نهاية يناير الماضي - حينما أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، واعترفت به الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى.