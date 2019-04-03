ووصف فيصل -حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية- الوضع مع الهند بـ"الصعب"، كما أعرب عن أمله في تخفيف حدة التوتر بين الجانبين، مشيرًا إلى أنه يجرى اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تحقيق هذا الهدف.

وكان التوتر قد تصاعد بين باكستان والهند عقب تفجير انتحاري شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه في 14 فبراير الماضي وأسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان.. وألقت نيودلهي باللوم على إسلام آباد والتي نفت أي دور لها في الهجوم.