استقالة بوتفليقه.. قصة مناضل حارب الاحتلال وقضى على الإرهاب

كتب محمد جمال

استقالة بوتفليقه من منصبه طوت صفحة مهمة من تاريخ الجزائر استمرت لسنوات طويلة، حيث أعلنت الرئاسة الجزائرية أمس أن الرئيس بوتفليقة (82 عاما) أخطر المجلس الدستورى بإنهاء فترته الرئاسية، ويعد بوتفليقة أكثر رؤساء الجزائر بقاء فى منصبه، إذ وصل إلى سدة الحكم فى عام 1999 وظل فى الحكم لمدة 20 عاما.

وقال الرئيس الجزائرى المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، إنه اتخذ قرار الاستقالة لتهدئة نفوس الجزائريين وعقولهم؛ "حتى يتأتى لهم الانتقال جماعيًا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذى يطمحون فيه".

وأضاف بوتفليقة فى بيان : "لقد أقدمت على هذا القرار حرصًا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، الوضع الراهن، واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة".



عبد العزيز بوتفليقة

بوتفليقة الرئيس العازب

على عكس كل نظرائه العرب والأفارقة، ظلّ عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجزائر يمارس مهام الرئاسة عازباً فى حالة فريدة، اذ أنه لم يسبق أن ظهر برفقة امرأة وأطفال. وتعتبر عزوبية الرئيس، مثيرة لتساؤلات الجزائريين أكثر من وضعه الصحى، وتشكل حياته الخاصة "تابو" أو من المحرمات بالنسبة للمجتمع الجزائري. ويكشف الكاتب فريد أليلات فى تقرير نشر بإحدى الصحف أن بوتفليقة "تمرد على طاعة والدته، منصورية الغزلاوى (توفيت فى 2009)، بوضع حد لعزوبيته الطويلة فى العام 1989، عن عمر ناهز 52 عاماً، بعدما تعرّف الى تلميذة الطب "أمال" فى القاهرة، وخطبها. وفى العام 1990، تزوج بوتفليقة مدنياً من أمال التريكي، المولودة فى العام 1968 (21 عاماً حينها)، والمنحدرة من تلمسان، وهى ابنة الدبلوماسى الجزائرى يحى التريكي، الذى عمل فى القاهرة، وهى طالبة طب، وكانت بحسب شهادات متطابقة، فتاة جميلة وامرأة متقدة الذكاء، ومثقفة. ويقول عبد القادر الدهبى، وهو أحد أبرز الوجوه السياسية فى الجزائر، والذى كان يقوم بزيارات اعتيادية لبوتفليقة، إنه لم يسبق له أن لاحظ وجود نساء فى منزل بوتفليقة، وعندما سأله عن سرّ غياب زوجته، أجابه بوتفليقة: "إنها فى بيت والديها. سيأتى اليوم الذى ستتعرف عليها فيه"، ويختم الدهبي: "إن حالة هذه المرأة، مازالت تعد لغزا فى تاريخ بوتفليقة العاطفي". وتشير معلومات إلى أن الزوجين، انتهى ارتباطهما بالطلاق، وأعادت أمال بناء حياتها، وتعيش اليوم بين مصر وفرنسا، لكنها مازالت تحظى باعتبار خاص لدى السفارة الجزائرية بباريس، حيث لها رتبة مستشارة دبلوماسية. وبغض النظر عن وجود أطفال لدى الرئيس من عدمه، فإنه لا يتردد فى الظهور أمام الكاميرات برفقة الأبناء الثلاثة لأخيه. أزمة بروتوكولية بسبب غياب السيدة الأولى خلال الولاية الرئاسية الأولى لبوتفليقة (1999-2004)، كان غياب سيدة أولى، مثيرا لمشاكل تتعلق بالبروتوكول ،فعند زيارة الرئيس الفرنسى جاك شيراك للجزائر فى 2003، كان لابد من اختيار واحدة من بين وزيرات الحكومة لمرافقة برناديت شيراك، زوجة الرئيس الفرنسي، أما اليوم فلم تعد هذه الاشكالات البرتوكولية مطروحة، فبوتفليقة لم يعد يسافر بسبب وضعه الصحى. ويشير أحد الكتاب الجزائرين أن "بوتفليقة تأثر بـ3 نساء فقط، فى حياته ،الأولى والدته، وهى امرأة قوية الشخصية، وكان يناديها "يايا" أو "الحادجة" (الحجة)، وكان يكن لها مودة غير محدودة، وتأثيرها عليه، كان يشمل حتى قراراته الكبرى، كما حدث فى 1994، حين اقترح عليه الجنرالات تولى السلطة فرفض. بومدين وبوتفليقة وبعد والدته، تأتى أخته "زهور"، وهى تعمل أساساً قابلة قانونية، لكنه رقاها إلى مستشارة للرئاسة، فصارت تسهر على راحة رئيس الدولة، وتعد له الأطباق التى يشتهيها. وأخيرا هناك فتيحة بوضياف، أرملة محمد بوضياف الرئيس المغتال فى 1991، والتى كانت تربطه بها علاقة وطيدة، ويحكى مصدر مطلع أنه فى اليوم الذى أعلن فيه ليامين زروال (رئيس الجزائر بين 1995 و1999) استقالته من الرئاسة، اتصلت فتيحة بوضياف ببوتفليقة وشجعته على تقديم ترشيحه. وفتيحة بوضياف، كانت الزوجة الثانية لمحمد بوضياف، كانت دائما امرأة ذات تأثير قوى ووقفت وراء العديد من الاحداث فى الجزائر، وكانت دائما مشاكسة، ومنذ 1992 لم تتوقف عن السعى وراء حقيقة وفاة زوجها.

بوتفليقة المناضل ضد الاحتلال الفرنسى