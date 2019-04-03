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إعدام 36 طن أسماك فاسدة قبل بيعها بالأسواق فى القليوبية

الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:34 ص
إعدام 36 طن أسماك فاسدة قبل بيعها بالأسواق فى القليوبية أسماك فاسدة - صورة أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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تخلصت مديرية التموين بالاشتراك مع مباحث التموين بالقليوبية من 36 طن أسماك ماكريل صينى، خاصة بإحدى شركات الاستيراد والتصدير بالعبور، والذى تبين عقب فحصها بعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى والحيوانى.

وكانت نيابة العبور قررت تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة شرطة التموين وعضوية أحد المختصين بمديرية التموين والتجارة الداخلية ومفتشى الأغذية ومديرية الطب البيطرى ومعهد بحوث صحة الحيوان، وذلك لإعدام الكمية المشار إليها وصفا وفقا للاشتراطات الصحية والبيئية.

وتم إعدام حرز الأسماك المشار إليه بالمدفن الصحى بناحية أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة بمعرفة اللجنة المشكلة برئاسة مدير إدارة شرطة التموين .


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