أبو الغيط: تركيا دمرت سوريا وأضعفت العراق.. وإيران تحتاج تغيير منهجها

كتبت – هناء أبو العز تصوير - حسام عاطف

أكد أحمد أبو الغيط، الامين العام لجامعة الدول العربية، أن المشكلة التى تواجه العالم العربى حاليًا ، هو إيران التى قررت عام 79 اتباع سياسة توسعية لنشر ما تراه من ثورة دائمة، يحاولون الاستفاده فيه من شيعة الاسلام لتحقيق أهداف قومية إيراينة ، حتى أنهم قالوا فى إحدى اللقاءات أنهم يسيطرون على 4 عواصم عربية،مشيرًا إلى أن التفاهم مع إيران يحتاج ثقة منبية على تغيير للمنهج الإيرانى.

وأكمل أبو الغيط، أن العالم يواجه أيضًا الإمبراطورية العثمانية الجديدة، التى تستخدم المفاهيم السنية الإخوانية فى تحقيق أهداف تركية، مشيرًا إلى أنها تتخذ الوضع السورى ذريعة للتدخل بها، على اعتبار ان ما يحدث فيها يهدد جنوب شرق تركيا، ولكنها هى التى ساهمت فى خلق هذا الوضع، وتفسيخ سوريا وإضعاف العراق.

وأشار أبو الغيط، إلى أن تركيا تعطى الجنسية التركية للسوريين، حتى تغير الخريطة.

ولفت أبو الغيط إلى استحالة أن تتحول الجزائر إلى ليبيا، لعدم وجود حروب أهلية فيها كما كان الوضع فى الأخيرة، مشيرًا إلى أن وضع الجزائر يسير بشكل قانونى، بدأ بالاستقالة.

وعلق أبو الغيط على خروج الأمير تميم بن حمد، من القمة العربية، قائلًا : أى مسئول له حق الدخول والخروج فى أى لحظة وبالتالى لانسأله عن السبب.