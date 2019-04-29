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ننشر أول صورة لدرع عمال مصر للرئيس السيسي قبل احتفالية عيد العمال

الإثنين، 29 أبريل 2019 10:57 م
ننشر أول صورة لدرع عمال مصر للرئيس السيسي قبل احتفالية عيد العمال درع عمال مصر للرئيس السيسي
كتب محمود راغب
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قبل ساعات من احتفالية عيد العمال المرتقبة صباح غدا الثلاثاء، والتى سيشهدها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وينظمها اتحاد عمال مصر بمناسبة عيد العمال بالإسكندرية، ينفرد "اليوم السابع" بنشر أول صورة لدرع عمال مصر الذى سيسلم للرئيس خلال الاحتفالية.
 
ويحمل درع عمال مصر 2019 للرئيس السيسى عدد من الرسائل التى تؤكد نسيج الدولة المصرية ووحدتها والمشروعات القومية التى أنجزتها الدولة بقيادته الحكيمه ، وذلك من خلال التصميم الذى تم تنفيذه لهذا الدرع .
 
ويحمل الدرع صورة  للرئيس عبد الفتاح السيسى،  وشكل نصف دائرة يشير للعاصمة الإدراية الجديدة ويحيط الدرع من أحد الجوانب مسجد الفتاح العليم والجانب الأخر كاتدرائية العاصمة الإدارية ، ويضم أيضا شعار اتحاد عمال مصر .
 
كما تضمن تصميم الدرع شكل خريطة يشير لقارة أفريقيا وبجوارها عبارة "رئاسة الاتحاد الأفريقى" ، وفى قاعدته عبارة "تحيا مصر" يتوسطها "النسر" ، ويحمل التصميم أيضا شكل "ترس" فى الإشارة للعمل والإنتاج .
 

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عمال مصر

اتحاد عمال مصر

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السيسى

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