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مصرع شقيقتين فى انهيار منزل بمركز جرجا فى سوهاج

الإثنين، 29 أبريل 2019 01:11 م
مصرع شقيقتين فى انهيار منزل بمركز جرجا فى سوهاج انهيار منزل -ارشيفية
سوهاج ــ محمود مقبول
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لقيت قبل قليل شقيقتان مصرعهما إثر انهيار منزلهما بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وتم نقل الجثتين لمستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة.

 

وعلى جانب آخر، انتقل اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج والقيادات الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات الأولية أن المنزل المنهار مكون من طابقين ومشيد بالطين والطوب اللبن، وأنه انهار بالكامل على قاطنيه.

 

وأشارت التحريات أيضا إلى أن المنزل قديم، ونتج عن الانهيار مصرع "هاجر . م . ع" 15 سنة وشقيقتها سارة 13 سنة، وتم نقلهما لمستشفى جرجا العام.

 

وجارى الدفع بمعدات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية ومعدات الوحدة المحلية لمجلس ومدينة جرجا لرفع الأنقاض والبحث عن آخرين موجودين أسفله.

 

كما تم فرض طوق أمنى بمكان الانهيار، وجارى استدعاء لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لبيان سبب الانهيار، وجارى تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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