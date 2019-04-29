مصرع شاب داخل بحيرة المنزلة بعد اصطدم ماتور بحرى يستقله مع آخر

الدقهلية شريف الديب

لقي شاب مصرعه أثر حادث تصادم بين ماتور بحري واخر داخل بحيرة المنزلة بناحية مركز المطرية

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ للعميد سامح ابو سديرة مأمور مركز شرطة المطرية، بوصول محمد أحمد أحمد الريان 26 سنة إلى مستشفى المطرية، جثة هامدة نتيجة إصابته بكسر بقاع الجمجمة.

وعلى الفور انتقل مأمور المركز والرائد أحمد فتح الله رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحريات تبين أن الوفاة على أثر حادث تصادم بين موتور بحرى داخل بحيرة المنزلة مع ماتور آخر أثناء التنزة والاحتفال بأعياد شم النسيم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المطرية وجارى تحرير محضر بالواقعة و العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.