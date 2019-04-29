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مدير حديقة الحيوان: وقف الإجازات و18 منفذا للتذاكر لمنع التكدس على الأبواب

الإثنين، 29 أبريل 2019 01:28 م
مدير حديقة الحيوان: وقف الإجازات و18 منفذا للتذاكر لمنع التكدس على الأبواب حديقة الحيوان فى الجيزة
كتب ــ وائل ربيعى ـ تصوير أسامة طلعت
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قال اللواء محمد رجائى، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، إنه عادة ما يكون الإقبال قوى على حدائق الحيوان بالجيزة خلال أعياد شم النسيم، معلنا أن الحديقة أجرت استعدادات خاصة لهذا اليوم بما فيها إيقاف جميع الإجازات والراحات، وفتح 18 منفذا لبيع التذاكر حتى لا يحدث أى تكدس على الأبواب.
 
وأوضح رجائى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحديقة بها شركة أمن قوية وتقوم بتفتش جميع الزائرين لمنع دخول أى شىء ممنوع إلى الحديقة مثل "الشيشة والمواد القابلة للاشتعال"، حيث يتم مصادرة الأشياء الممنوعة على البوابة ويحصل عليه الزائر أثناء خروجه.
 
وتابع أن الحديقة تساعد المواطن على الاستمتاع باليوم والنظافة غير مسبوقة والترع والمصارف المائية على أعلى مستوى، قائلا: "هناك ولادات كثيرة بين الحيوانات ونهتم بالرعاية البيطرية وصحة الحيوان"، موضحا أن الحديقة فتحت أبوابها للزائرين الساعة السادسة والنصف صباحا مع ملاحظة أن هذه فترة امتحانات للطلاب والتلاميذ.
 
كانت حدائق للحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ومنها حديقة حيوان الجيزة والأسماك و7 حدائق إقليمية للحيوانات تشمل"حديقة الفيوم وبنى سويف والعريش وكفر الشيخ، والغربية والإسكندرية والشرقية"، رفعت حالة الطوارئ، لاستقبال زوار احتفالات الربيع وشم النسيم اليوم الاثنين.
 
ووضع مسئولو حديقة حيوان الجيزة، أكبر الحدائق، خطة لمواجهة الازدحام ومنع تكدس الزائرين، وزيادة عدد منافذ بيع التذاكر، ووضعت خطة كبيرة تتناسب مع الاعداد الكبيرة من جمهور الزائرين نظراً لأن حدائق الحيوان دائماً هى النجم الجاذب للزائرين فى الاعياد والمناسبات.
 
وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، فى تصريحات لـ "اليوم السابع" إن حدائق الحيوان تستقبل زوار احتفالات شم النسيم، مؤكدة أنه تقرر فتح جميع منافذ بيع تذاكر الدخول منذ السابعة بعدد تسعة منافذ وزيادة أعداد العاملين ومنع إجازاتهم وتسهيل عملية دخول زوار الحديقة لمنع التكدس أمام أبواب الدخول، وتم التنسيق مع محافظة الجيزة ومديرية الأمن ومرفق الإسعاف بالجيزة لمواجهة أى طارئ ،وتوفير المزيد من قوات الأمن لتأمين الحديقة وزوارها، بالإضافة إلى زيادة البوابات الالكترونية وأجهزة لكشف المعادن حفاظاً على أمان الزوار.
 
 
 
 

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