محافظ الجيزة يوجة بمراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع المدارس بالمحافظة

كتب سيد الخلفاوى

شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بالمتابعة المستمرة لجميع المدارس والتعامل بكل حسم مع مديرى المدارس وتوجيههم بتحمل مسئولياتهم على أكمل وجه والتصدى لأى صورة من صور الإهمال التى قد تتسبب فى حدوث مشكلات صحية تؤثر على الطلاب بالمدارس واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفة.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات التعليمية بنطاق كلا منهم والمرور الدورى على المدارس الواقعة بنطاق كل حى ومركز للوقوف على أى سليبات موجودة فى مبانى المدارس والمبانى المحيطة بها والعمل على تلافيها على الفور.

كما وجه بالتأكد من عزل مناطق العمل عن جدران المدارس والتأكد من سلامة أسوار المدارس وقوائم الملاعب والأعمدة والأجراس والزجاج والشبابيك وطفايات الحريق وإزالة أى أجسام معدنية أو خشبية قد تتسبب فى إحداث إصابة للطلاب، إضافه إلى التأكد من عدم تواجد أى بيارات صرف صحى داخل المدارس موجها رئيس فرع الأبنية التعليمية بالجيزة بمراعاة عدم إنشاء أى مدرسة جديدة بداخلها بيارات صرف صحى وتوفير سبل السلامة للتلاميذ.

من جانب آخر قال خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم إنه تم التعاقد مع 2456 مدرس وتم توزيعهم على مستوى المدراس لسد أى احتياجات عقب المسابقة التى نظمتها الوزارة لحل أزمة نقص المعلمين بالمدارس.