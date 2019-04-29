video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 01:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يوجة بمراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع المدارس بالمحافظة

الإثنين، 29 أبريل 2019 12:14 م
محافظ الجيزة يوجة بمراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع المدارس بالمحافظة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بالمتابعة المستمرة لجميع المدارس والتعامل بكل حسم مع مديرى المدارس وتوجيههم بتحمل مسئولياتهم على أكمل وجه والتصدى لأى صورة من صور الإهمال التى قد تتسبب فى حدوث مشكلات صحية تؤثر على الطلاب بالمدارس واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفة.
 
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات التعليمية بنطاق كلا منهم والمرور الدورى على المدارس الواقعة بنطاق كل حى ومركز للوقوف على أى سليبات موجودة فى مبانى المدارس والمبانى المحيطة بها والعمل على تلافيها على الفور.
 
كما وجه بالتأكد من عزل مناطق العمل عن جدران المدارس والتأكد من سلامة أسوار المدارس وقوائم الملاعب والأعمدة والأجراس والزجاج والشبابيك وطفايات الحريق وإزالة أى أجسام معدنية أو خشبية قد تتسبب فى إحداث إصابة للطلاب، إضافه إلى التأكد من عدم تواجد أى بيارات صرف صحى داخل المدارس موجها رئيس فرع الأبنية التعليمية بالجيزة بمراعاة عدم إنشاء أى مدرسة جديدة بداخلها بيارات صرف صحى وتوفير سبل السلامة للتلاميذ.
 
من جانب آخر قال خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم إنه تم التعاقد مع 2456 مدرس وتم توزيعهم على مستوى المدراس لسد أى احتياجات عقب المسابقة التى نظمتها الوزارة لحل أزمة نقص المعلمين بالمدارس.
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الجيزة: تجهيز المدارس لامتحانات التيرم الثانى

صور.. محافظ الجيزة يزور مطرانية الأرثوذكس للتهنئة بعيد القيامة المجيد

الجيزة

اخبار الجيزة

المدارس

التعليم

تعليم الجيزة




لا تفوتك
إقبال على حدائق القاهرة والجيزة فى شم النسيم..ودخول حديقة البانوراما مجانا

إقبال على حدائق القاهرة والجيزة فى شم النسيم..ودخول حديقة البانوراما مجانا

خطوة بخطوة ..كيف تحجز قطعة أرض " أون لاين" ؟

خطوة بخطوة ..كيف تحجز قطعة أرض " أون لاين" ؟

غدا.. 30 مليون عامل يحتفلون بعيدهم.. الاحتفالية يحضرها الرئيس بالإسكندرية.. "الاتحاد العام للنقابات": السيسى سيكرم 10 من قدامى النقابيين بمنحهم نوط العمل.. وتجهيز درع باسمهم لإهدائه للرئيس

غدا.. 30 مليون عامل يحتفلون بعيدهم.. الاحتفالية يحضرها الرئيس بالإسكندرية.. "الاتحاد العام للنقابات": السيسى سيكرم 10 من قدامى النقابيين بمنحهم نوط العمل.. وتجهيز درع باسمهم لإهدائه للرئيس

التنظيمات السرية.. تاريخ طويل من الغرف المظلمة داخل لندن..الحكومة تصنف "العمل الوطنى" النازية كمنظمة إرهابية يمينية وتحظرها فى 2016 وتفشل فى اجتثاث خطرها .. يروجون لـ"بريطانيا بيضاء" واستهداف اليهود والأقليات

التنظيمات السرية.. تاريخ طويل من الغرف المظلمة داخل لندن..الحكومة تصنف "العمل الوطنى" النازية كمنظمة إرهابية يمينية وتحظرها فى 2016 وتفشل فى اجتثاث خطرها .. يروجون لـ"بريطانيا بيضاء" واستهداف اليهود والأقليات

الهلال ضد التعاون فى لقاء رد الاعتبار بالدوري السعودي

الهلال ضد التعاون فى لقاء رد الاعتبار بالدوري السعودي

لصيف مميز.. تعرفى على موضة أحذية صيف 2019

لصيف مميز.. تعرفى على موضة أحذية صيف 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة