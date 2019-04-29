كل ما تريد معرفته حول تمويل صناديق عربية لتنمية سيناء ومشروع منظومة بحر البقر

كتب عبد الحليم سالم

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عبد الوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية على هامش اجتماعات مؤسسات التمويل العربية المقامة بالكويت.

كما التقت مؤخرا عبد اللطيف يوسف الحمد، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة، وغدير حجازى، مساعدة الوزيرة ومعتز يكن، مستشار أول الوزيرة.

تعرف على المشروعات الجديدة التى سيمولها الصندوق الكويتى والصندوق الإنمائى فى مصر

1 - دعم الصندوق للمرحلة الثانية من مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، واستكمال مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الذى يساهم الصندوق فيه ويعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم فى مجال معالجة المياه حيث تبلغ طاقة المحطة 5 مليون متر مكعب / يومياً.

2 – دعم الصندوق العديد من المشروعات فى مجالات الطرق والموانئ والموارد المائية، وذلك فى اطار برنامج التعاون الحالى بين مصر والصندوق من 2019 إلى 2022 بقيمة مليار دولار.

3 - إجمالى المشروعات التى قام الصندوق الكويتى بدعمها منذ نشأته فى مصر حوالى 50 مشروع فى مجالات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحى بنحو 3.65 مليار دولار.

3 - مساهمة الصندوق الانمائى فى دعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 70 مليون دينار كويتى (ما يعادل حوالى 230 مليون دولار) والذى يتضمن تنفيذ محطة لمعالجة مياه المصرف بطاقة 5 مليون متر مكعب / يومياً تعد الأكبر على مستوى العالم والتى ستساهم فى تحقيق تنمية زراعية وصناعية متكاملة بالمنطقة.

4 - التباحث حول استكمال الدعم المطلوب للمشروع والذى يقدر بحوالى 75 مليون دينار كويتى (ما يعادل حوالى 248 مليون دولار).

5 - إجمالى المشروعات التى قام الصندوق العربى بدعمها فى مصر نحو 63 مشروع فى مجالات الكهرباء والزراعة والتعليم والرى والنقل والصناعة والتعدين ومياه الشرب والصرف الصحى والخدمات الاجتماعية بنحو 1.5 مليار دينار كويتى (ما يعادل حوالى 5 مليارات دولار).