video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 09:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

كل ما تريد معرفته حول تمويل صناديق عربية لتنمية سيناء ومشروع منظومة بحر البقر

الإثنين، 29 أبريل 2019 08:00 ص
كل ما تريد معرفته حول تمويل صناديق عربية لتنمية سيناء ومشروع منظومة بحر البقر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مع مدير الصندوق العربى
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عبد الوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية على هامش اجتماعات مؤسسات التمويل العربية المقامة بالكويت.

كما التقت مؤخرا عبد اللطيف يوسف الحمد، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة، وغدير حجازى، مساعدة الوزيرة ومعتز يكن، مستشار أول الوزيرة.

تعرف على المشروعات الجديدة التى سيمولها الصندوق الكويتى والصندوق الإنمائى فى مصر

1 - دعم الصندوق للمرحلة الثانية من مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، واستكمال مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الذى يساهم الصندوق فيه ويعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم فى مجال معالجة المياه حيث تبلغ طاقة المحطة 5 مليون متر مكعب / يومياً.

2 – دعم الصندوق العديد من المشروعات فى مجالات الطرق والموانئ والموارد المائية، وذلك فى اطار برنامج التعاون الحالى بين مصر والصندوق من 2019 إلى 2022 بقيمة مليار دولار.

3 - إجمالى المشروعات التى قام الصندوق الكويتى بدعمها منذ نشأته فى مصر حوالى 50 مشروع فى مجالات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحى بنحو 3.65 مليار دولار.

3 - مساهمة الصندوق الانمائى فى دعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 70 مليون دينار كويتى (ما يعادل حوالى 230 مليون دولار) والذى يتضمن تنفيذ محطة لمعالجة مياه المصرف بطاقة 5 مليون متر مكعب / يومياً تعد الأكبر على مستوى العالم والتى ستساهم فى تحقيق تنمية زراعية وصناعية متكاملة بالمنطقة.

4 - التباحث حول استكمال الدعم المطلوب للمشروع والذى يقدر بحوالى 75 مليون دينار كويتى (ما يعادل حوالى 248 مليون دولار).

5 - إجمالى المشروعات التى قام الصندوق العربى بدعمها فى مصر نحو 63 مشروع فى مجالات الكهرباء والزراعة والتعليم والرى والنقل والصناعة والتعدين ومياه الشرب والصرف الصحى والخدمات الاجتماعية بنحو 1.5 مليار دينار كويتى (ما يعادل حوالى 5 مليارات دولار).


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سحر نصر فى حوار لـ"اليوم السابع"من واشنطن.:ما يقوم به الرئيس مصدر فخر لنا كمصريين وعرب وأفارقة.. وزيرة الاستثمار :السيسى قاد مصر لعبور فترة اقتصادية صعبة .. والشعب المصرى تحمل تبعات الاصلاح وتفهم أهميتها

صور.. سحر نصر لـ"اليوم السابع": الاستفتاء رسالة قوية من المصريين للعالم

الكويت

تنمية سيناء

بحر البقر

سحر نصر

عبد الوهاب البدر




لا تفوتك
لومير: الزمالك سيرى الوجه الآخر فى سوسة.. والفرص متكافئة

لومير: الزمالك سيرى الوجه الآخر فى سوسة.. والفرص متكافئة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة