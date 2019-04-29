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والنيابة تحبس المتهم..

كلب يعقر مسن بمناطق حساسة بسبب خلافاته مع صاحبه بروض الفرج

الإثنين، 29 أبريل 2019 02:39 م
كلب يعقر مسن بمناطق حساسة بسبب خلافاته مع صاحبه بروض الفرج كلاب حراسه شرسه_أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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أمر أحمد عبد الرحمن مدير نيابة روض الفرج، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة قيامه بإطلاق كلب شرس على مسن ما تسبب في عقره وإصابته فى منطقة حساسة بجسده، بسبب وجود خلافات سابقة بينهما، كما أمر بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وتم نقل المجنى عليه إلى المستشفى لتلقى العلاج.

والبداية كانت، بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج، بلاغا من الأهالى بوقوع مسن مصاب بحالة نزيف حاد بسبب جروح قطعية فى مناطق حساسة بجسده، وذلك بعد قيام شاب بإطلاق كلب شرس عليه، انتقاما منه بسبب وجود خلافات سابقة بينهما.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وتبين من المعاينة أن المجنى عليه يدعى "رمضان ابراهيم شحاتة" 64 سنة، كما تبين أن المتهم يدعى "حمادة صلاح " 24 سنة عاطل، وتبين من تحريات المباحث أن المتهم قام بشراء كلب حراسة شرس، وانتظر المجنى عليه فى أحد الشوارع بالمنطقة للانتقام منه بسبب وجود خلافات بينهما، وفور مشاهدته للمسن الضحية، قام على الفور بإطلاق الكلب عليه الذى عقره فى مناطق حساسة بجسده محدثا عدة إصابات بالغة به، نقل على أثرها إلى المستشفى فى حالة خطرة لتلقى العلاج.

وتم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته الكلب المستخدم فى الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة رقم 2751 جنح روض الفرج، وتم عرضه على النيابة العامة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وسرعة تحريات المباحث حول الخلافات بين المتهم والمجنى عليه.


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