عروض للفنون الشعبية والتنورة بالحديقة الدولية بحضور المحافظ

كتب ــ سيد الخلفاوى - تصوير كريم عبد العزيز

عزفت فرق الموسيقى بالحديقة الدولية، عدة فقرات، بالتزامن مع زيارة محافظ القاهرة للحديقة للاطمئنان على سير خطة الاستعداد لاستقبال المواطنين فى احتفالات شم النسيم.

كما أدت فرقة الفنون الشعبية عروضا ترفيهية، وأخرى للتنورة، للمواطنين بالجناح الفرحونى، أحد أجنحة الحديقة الدولية، وشهد العروض عددا كبيرا من زوار الحديقة، والذين استمتعوا بالعروض المقدمة.

ورافق المحافظ فى جولته، المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة، واللواء محسن حجازى رئيس هيئة النظافة، واللواء إبراهيم عوض رئيس المتابعة الميدانية والمتحدث الرسمى للمحافظة، وعدد من قيادات المحافظة.