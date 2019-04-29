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طلاب التربية النوعية بأسوان يشاركون فى تجميل مبنى المديرية المالية.. صور

الإثنين، 29 أبريل 2019 01:09 ص
طلاب التربية النوعية بأسوان يشاركون فى تجميل مبنى المديرية المالية.. صور
أسوان - عبد الله صلاح
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شارك طلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة أسوان فى تجميل وتطوير مبنى مديرية وزارة المالية بأسوان وذلك بناءا على  توجيهات الدكتور احمد غلاب رئيس الجامعة.

وقالت الدكتورة إيمان وجدى رئيس قسم التربية الفنية إن الطلاب شاركوا فى تجميل المبنى عن طريق رسم العديد من اللوحات الفنية والجداريات وذلك ضمن مشروع التخرج الخاص بهؤلاء الطلاب وتحت رعاية الدكتور راضى عبدالمجيد طه عميد الكلية.

وأوضحت بأن محافظ أسوان ورئيس الجامعة ومسئولى وزارة المالية أشادوا بالجهود الكبيرة التى بذلها الطلاب فى تجميل الدور الرابع والخامس وواجهه مبنى المديرية المالية وبوابته الرئيسية وذلك اثناء حفل افتتاح اعمال تطوير مبنى المديرية.

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