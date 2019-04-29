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صور..مدير حديقة الحيوان ببنى سويف: الأنواع الجديدة تسببت فى زيادة الإقبال

الإثنين، 29 أبريل 2019 05:09 م
صور..مدير حديقة الحيوان ببنى سويف: الأنواع الجديدة تسببت فى زيادة الإقبال الدكتورة إيمان رؤوف مدير الحديقة مع محرر اليوم السابع
بنى سويف - أيمن لطفى
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قالت الدكتورة إيمان رؤوف مدير عام حديقة الحيوان ببنى سويف، إن  الحديقة شهدت اليوم إقبالا ملحوظا من المواطنين، وذلك  بسبب ما تم  من تطوير ودهانات للمبيتات والأقفاص،  وأيضا استقبال حيوانات جديدة أرسلتها حديقة الحيوان بالجيزة بإشراف من هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، وتشمل "الماها العربى، القرد الأزرق، القرد الأزرق، عصافير الكوكتيل، حصانين صغيرين، النسانيس، الكابوشى، كما ولد حيوان الايمو "شبيه النعام" ولدتين، والنسناس أيضا".

 

وأضافت: يستمتع رواد الحديقة بمشاهدة الحيوانات المختلفة والجلوس على نجيل الأرضيات وداخل الكافتريا لتناول الطعام واحتساء الشراب كما يلهو الأطفال فى الملاهى ويستمتعون بالمراجيح والسيارات الكهربائية، ومن المنتظر أن تتراوح أعداد رواد الحديقة فى نهاية اليوم ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف مواطن .

 

وتابعت إيمان رؤوف: أطالب دائما من رواد الحديقة منع الأطفال من تسلق الحواجز والاقتراب من أقفاص الحيوانات خوفا علي سلامتهم وحرصا على عدم إيذاء الحيوانات، بالإضافة إلى ضرورة المحافظة على النظافة العامة بالامتناع عن إلقاء المخلفات بجوانب الحديقة وفى بحيراتها .

 

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