صور .. لقاء الرئيس الكورى مون جيه إين بنظيره التشيلى سيباستيان بينيرا فى سيول

رويترز

التقى الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا بالرئيس الكوري مون جيه إين صباح اليوم الاثنين فى العاصمة سيول ، في زيارة رسمية تستمر يومين، وهي أول زيارة له لكوريا منذ شهر مارس من عام 2012.

وصرح يون دو هان كبير مساعدي الرئيس الكوري للعلاقات العامة في وقت سابق بأن قمة مون وبينيرا ستركز على التعاون الاقتصادي وعدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

ومن المتوقع أن يطلب مون خلال القمة دعم تشيلي لجهود كوريا الجنوبية لتحقيق نزع السلاح النووي وإرساء السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية المقسمة.







