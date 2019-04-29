صور .. رأس البر تستقبل مليون ونصف المليون زائر بشم النسيم

دمياط - عبده عبد البارى

شهدت مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، اليوم الاثنين، تزايدًا كبيرًا فى أعداد المواطنين الذين جاءوا إلى رأس البر لقضاء يوم شم النسيم، وشهد شارع بورسعيد والنيل زحاما كبيرا من المواطنين وتكدس السيارات.

وقال اللواء عماد حمدى رئيس مدينة رأس البر، أن عدد رواد المصيف تعدى المليون ونصف المليون زائر مساء الاحد، ومازالت الأعداد فى ازدياد وذلك وسط استعدادات مكثفة، والاستنفار التام لجهاز الشاطئ ورجال الانقاذ لتوفير كافة الخدمات الشاطئية، كما تم تنظيم احتفالات على شاطئ 63 عن طريق استقدام فرقة للفنون الشعبية بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة.

وأوضح حمدى "لليوم السابع" أن نسبة اشغال الغرف الفندقية والشقق والفيلات بلغت 100، وأنه تم توجيه حملات لإزالة الإشغالات بالسوق العمومى صباح اليوم.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد وجه بتكثيف جهود الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بجميع شواطئ المدينة، والعمل من أول ضوء النهار حتى آخر ضوء، لتوفير جميع الخدمات الشاطئية لرواد المدينة، وتم دعم الشاطىء بـ 100 رجل إنقاذ، و6 لانشات سريعة، و2 موتوسيكل مائى بطول الشاطئ، وتواجد 4 عربات إسعاف مجهزة، و4 خيام لتجميع الأطفال التائهين، بالإضافة للتواجد الأمنى الكامل على الشاطئ.



احتفال المواطنين بشم النسيم على شواطئ رأس البر



احتفال المواطنين بشم النسيم على شواطئ رأس البر



احتفال المواطنين بشم النسيم على شواطئ رأس البر



احتفال المواطنين بشم النسيم على شواطئ رأس البر



احتفال المواطنين بشم النسيم على شواطئ رأس البر