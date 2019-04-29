video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 01:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رفع حالة التأهب الأمنى فى اليابان قبيل تنازل الإمبراطور عن العرش

الإثنين، 29 أبريل 2019 12:51 م
رفع حالة التأهب الأمنى فى اليابان قبيل تنازل الإمبراطور عن العرش لإمبرطور اليابانى أكيهيتو
طوكيو (أ ش أ)
إضافة تعليق

رفعت السلطات اليابانية حالة التأهب الأمنى فى البلاد استعدادا لبدء عصر جديد فى اليابان عقب تنازل الإمبراطور أكيهيتو عن العرش لابنه الأكبر وولى العهد الأمير ناروهيتو، ليصبح الإمبراطور رقم 126 لليابان.

وذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الاثنين، أن الشرطة عززت الإجراءات الأمنية فى القصر الإمبراطورى، الذى تبلغ مساحته 284 فدانا، ويقيم فيه الإمبراطور والإمبراطورة، ويقع فى قلب طوكيو.

وسيتم منع تواجد المواطنين فى الساحة المقابلة للقصر خلال مراسم التنازل عن العرش التى ستقام غدا الثلاثاء، فيما أكد مسئول بالشرطة أن الإجراءات الامنية ستكون مشددة فى قصر أكاساكا مقر إقامة ولى العهد.

ومع تنازل الإمبراطور أكيهيتو عن العرش، سيبدأ عصر جديد فى اليابان بعد غد الأربعاء، يطلق عليه "ريوا"، والتى تعنى "التناغم الجميل"، ليحل محل العصر الحالى، والذى يطلق عليه "هيسى"، والذى بدأ فى الثامن من يناير عام 1989، وهو اليوم الذى تولى فيه الإمبراطور العرش.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الثلاثاء القادم.. إمبراطور اليابان يتنازل عن العرش لولى العهد

اليابان

امبرطور اليابان

تنازل امبرطور اليابان عن العرش

ولى عهد اليابان




لا تفوتك
إقبال على حدائق القاهرة والجيزة فى شم النسيم..ودخول حديقة البانوراما مجانا

إقبال على حدائق القاهرة والجيزة فى شم النسيم..ودخول حديقة البانوراما مجانا

خطوة بخطوة ..كيف تحجز قطعة أرض " أون لاين" ؟

خطوة بخطوة ..كيف تحجز قطعة أرض " أون لاين" ؟

غدا.. 30 مليون عامل يحتفلون بعيدهم.. الاحتفالية يحضرها الرئيس بالإسكندرية.. "الاتحاد العام للنقابات": السيسى سيكرم 10 من قدامى النقابيين بمنحهم نوط العمل.. وتجهيز درع باسمهم لإهدائه للرئيس

غدا.. 30 مليون عامل يحتفلون بعيدهم.. الاحتفالية يحضرها الرئيس بالإسكندرية.. "الاتحاد العام للنقابات": السيسى سيكرم 10 من قدامى النقابيين بمنحهم نوط العمل.. وتجهيز درع باسمهم لإهدائه للرئيس

التنظيمات السرية.. تاريخ طويل من الغرف المظلمة داخل لندن..الحكومة تصنف "العمل الوطنى" النازية كمنظمة إرهابية يمينية وتحظرها فى 2016 وتفشل فى اجتثاث خطرها .. يروجون لـ"بريطانيا بيضاء" واستهداف اليهود والأقليات

التنظيمات السرية.. تاريخ طويل من الغرف المظلمة داخل لندن..الحكومة تصنف "العمل الوطنى" النازية كمنظمة إرهابية يمينية وتحظرها فى 2016 وتفشل فى اجتثاث خطرها .. يروجون لـ"بريطانيا بيضاء" واستهداف اليهود والأقليات

الهلال ضد التعاون فى لقاء رد الاعتبار بالدوري السعودي

الهلال ضد التعاون فى لقاء رد الاعتبار بالدوري السعودي

لصيف مميز.. تعرفى على موضة أحذية صيف 2019

لصيف مميز.. تعرفى على موضة أحذية صيف 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة