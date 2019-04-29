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بومبيو: إيران تدعم الميليشيات لزعزعة أمن العراق وتقود الحرب فى اليمن

الإثنين، 29 أبريل 2019 04:52 م
بومبيو: إيران تدعم الميليشيات لزعزعة أمن العراق وتقود الحرب فى اليمن بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
أ ش أ
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 قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أن إيران تدعم الميليشيات لزعزعة أمن العراق، وتتدخل فى شؤون لبنان وتقود الحرب فى اليمن.

وأضاف بومبيو - خلال لقاء حول السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية فى واشنطن بثته قناة "العربية الحدث" الإخبارية - "أننا سنفرض ​عقوبات​ مكلفة على الدول التى تواصل شراء ​النفط​ من إيران"، كما أننا نعمل على نظام عقوبات يجعل التعامل مع إيران مكلفا جدا"، موضحا فى الوقت ذاته أن هناك محادثات تجرى مع الصين بشأن العقوبات على إيران.


وفيما يتعلق باليمن ..قال وزير الخارجية الأمريكي، إن: " الحرب فى اليمن تقودها إيران عبر دعمها للحوثيين الذين ينقضون الإتفاقيات والذين يطلقون الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية تجاه السعودية ، وللمملكة الحق بالدفاع عن مواطنيها.


وحول تهديد روسيا للانتخابات الأمريكية، أكد وزير الخارجية الأمريكى ​مايك بومبيو،​ أن ​روسيا​ تدخلت قبل ​الانتخابات الرئاسية​ عام 2016 وكان على الإدارة السابقة معالجة ذلك، مشيرا إلى أن التدخلات الروسية تشمل البنية التحتية ونظام الاتصالات والنظام المصرفي، معتبرا أن إدارة الرئيس الأمريكى ​دونالد ترامب​ ستسعى للوفاء بجميع التزاماتها فيما يخص الاتفاقيات.


وبشأن الوضع فى فنزويلا.. شدد بومبيو على أنه يجب على الرئيس الفنزويلى ​نيكولاس مادورو​ الرحيل، مضيفا :" نحن نريد أن تكون ​فنزويلا​ بلدا تعيش بظل ديمقراطية ونريد ذلك لدول أمريكا الوسطى والجنوبية"، لافتا إلى أن دول ​أمريكا اللاتينية​ ستتمتع بديمقراطيات فى العشرين عاما المقبلة، والقادة فى محيط مادورو يتوقعون أن يرحل قريبا.


ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تجنب أى هجوم إرهابى عليها من قبل أفغانستان، قائلا:" وسنواصل دحر داعش فى أفغانستان أو جنوب آسيا وفى كل مكان".


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