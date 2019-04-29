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بنجلاديش تعلن مقتل عنصرين بجماعة مسلحة فى مداهمة أمنية

الإثنين، 29 أبريل 2019 03:43 م
بنجلاديش تعلن مقتل عنصرين بجماعة مسلحة فى مداهمة أمنية شرطه بنجلاديش ـ صورة أرشيفية
داكا (أ ش أ)
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أعلنت الشرطة في بنجلاديش اليوم الاثنين، مقتل شخصين يشتبه في انتمائهما إلى "جماعة المجاهدين" المسلحة المسؤولة عن تفجير بمقهى بالعاصمة داكا في 2016، وذلك عقب مداهمة لأحد المخابئ بالعاصمة.

وقال المسؤول بكتيبة التدخل السريع مفتى محمد خان إن ساكنى المنزل بادروا بإطلاق النار على قوات الاقتحام ما دعاها للرد عليهم، مضيفا أن المنزل حوى كميات كبيرة من المتفجرات مازال الخبراء يعملون على إزالتها. وألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص بينهم مالك المنزل لاستجوابهم.

وذكرت قناة (يورو نيوز) الأوروبية أن الشرطة حاصرت المخبأ بعدما تلقت معلومات حول وجود عناصر تابعين لجماعة المجاهدين التي نفذت التفجير في يونيو 2016 داخل المنزل.

وأطلقت بنجلاديش حملة مشددة ضد المسلحين بعد الهجوم الذي شهد قتل 22 رهينة معظمهم من الأجانب بعد احتجازهم لما يزيد عن 12 ساعة داخل مقهى بالعاصمة.

 


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