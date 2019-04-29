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الإثنين، 29 أبريل 2019 10:19 م
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المسمارى: الجيش الليبى سيحمى المدنيين ومن يرفع الراية البيضاء فى معركة طرابلس

الإثنين، 29 أبريل 2019 10:00 م
المسمارى: الجيش الليبى سيحمى المدنيين ومن يرفع الراية البيضاء فى معركة طرابلس المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري
أ ش أ
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أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن الجيش سيحمي المدنيين و"من يرفع الراية البيضاء في معركة طرابلس".

 

وقال المسماري - في مؤتمر صحفي أوردته قناة "سكاي نيوز" اليوم الاثنين - إن القوات الجوية قصفت اليوم عدة أهداف للميليشيات المسلحة في طرابلس، بينما واصل الجيش التقدم، داعيًا المسلحين في طرابلس إلى إلقاء السلاح.

 

وأَضاف المسماري: "قواتنا لديها عقيدة واحدة وهي الحفاظ على الوطن ووقف التدخلات الخارجية بشأن ليبيا.. لدينا خطة محكمة نتبعها في طرابلس".

 

وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إلى أن العمليات تتركز في محور "اليرموك - صلاح الدين"، كما أشاد بنجاح تقدم الجيش من منطقة عين زارة.

 

وأضاف أن الجيش الليبي يقاتل ميليشيات من تحالف تنظيم القاعدة وتنظيم الإخوان الإرهابي في طربلس، وأن هذه القوات بدأت بالانهيار.

 


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الجيش الليبى

طرابلس

المسمارى




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