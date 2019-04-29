الرئيس الإندونيسى يصدر قرارا بنقل عاصمة البلاد من جزيرة جاوة

قرر الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو نقل عاصمة البلاد جاكرتا من جزيرة جاوة، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وقال وزير التخطيط التنموى فى البلاد بامبانج بروجونيجورو قوله: "قرر الرئيس نقل العاصمة خارج جاوة وهذا قرار مهم."

وأشار إلى أن الموقع الجديد للعاصمة لم يتم اختياره بعد، لافتا إلى أن العملية يمكن أن تستغرق ما يصل إلى عشر سنوات.

يذكر أن عاصمة إندونيسيا الحالية هي مدينة جاكرتا الواقعة في جزيرة جاوة، التي تعد الجزيرة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم.