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الأوقاف تطلق 15 مدرسة علمية جديدة ضمن 219 مدرسة

الإثنين، 29 أبريل 2019 10:41 م
الأوقاف تطلق 15 مدرسة علمية جديدة ضمن 219 مدرسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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اعتمد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة ،  افتتاح خمس عشرة مدرسة علمية جديدة ليصل عدد المدارس العلمية إلى (219) مدرسة على مستوى الجمهورية ، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمنهج الوسطي ، وذلك على النحو التالي :

 

 

مديرية أوقاف بور سعيد وعدد المدارس الجديدة بها (1) :

المسجد

المحاضر

الكتاب العلمي

 

1-مسجد السيد زينب

إدارة

الضواحي

الشيخ / محمود  خيري السيد محمد

الحكم العطائية

الشيخ / محمد عبد المجيد عبد المجيد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

الشيخ / محمد محمد إبراهيم الحديدي

المنتخب في التفسير

الشيخ / أحمد إبراهيم إبراهيم الجمل

دليل الفالحين

الشيخ / أبو بكر محمد أحمد محمد

الشمائل المحمدية
 

مديرية أوقاف أسيوط وعدد المدارس الجديدة بها ( 1) :

المسجد

المحاضر

الكتاب العلمي

 

1-مسجد مجمع مكة

إدارة

المدينة شمال

الشيخ / أحمد محمد حسن محمد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

الشيخ / مصطفى عثمان أحمد عثمان

تدريب الراوي

الشيخ / وحيد محمد أحمد سليمان

الشمائل المحمدية

الشيخ / عيد علي خليفة حسن

الحكم العطائية

الشيخ / أحمد شطوري عبد الخالق

المنتخب في التفسير
 

مديرية أوقاف الشرقية وعدد المدارس الجديدة بها ( 2) :

المسجد

المحاضر

الكتاب العلمي

1-مسجد

د/ عبد الحليم محمود

إدارة

بلبيس

الشيخ / إبراهيم حمودة محمد سليم

المنتخب في التفسير

الشيخ / عبد الله حسن محمد مرعي

الحكم العطائية

الشيخ / رفيق سمير محمود محمد

الشمائل المحمدية

الشيخ / علي عبد الرحمن علي محمد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

الشيخ / عبد المعز محمد محمد محمود

دليل الفالحين

 

2-مسجد حفيظ

إدارة

الإبراهيمية

الشيخ / أحمد محمد أحمد عطية

المنتخب في التفسير

الشيخ / عمر إسماعيل علي طه

الشمائل المحمدية

الشيخ / عبد الله متولي السيد محمد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

الشيخ / أحمد محمد أحمد أحمد

الحكم العطائية

الشيخ / محمد أحمد إبراهيم أحمد

دليل الفالحين
 

مديرية أوقاف المنوفية وعدد المدارس الجديدة بها ( 2) :

المسجد

المحاضر

الكتاب العلمي

 

1-مسجد أبو يوسف

إدارة

تلا

الشيخ / محمد محمود محمد الفرماوي

دليل الفالحين

الشيخ / خالد صابر عبد الفتاح أبو حلوة

الحكم العطائية

الشيخ / إبراهيم محمد عبد العزيز موسى

المنتخب في التفسير

الشيخ / نبيل محمود عبد العزيز عبد الله

الشمائل المحمدية

الشيخ / محمد حسن عبد المجيد الحداد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 

2-مسجد الأنصار

إدارة

شبين الكوم

الشيخ / أنور محمد النبوي فرحات

المنتخب في التفسير

الشيخ / محمد مصطفى تعيلب

الشمائل المحمدية

الشيخ / أشرف يوسف النقيب

الحكم العطائية

الشيخ / معوض حماد عبد الوهاب

دليل الفالحين

الشيخ / محمد ثروت محمود زيدان

بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 

مديرية أوقاف بني سويف وعدد المدارس الجديدة بها (3 ) :

المسجد

المحاضر

الكتاب العلمي

 

1-مسجد بني موسى الكبير

إدارة المركز

الشيخ / أسامة جابر محمد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

الشيخ / رجب عبد النبي رجب

المنتخب في التفسير

الشيخ / محمد سيد أحمد

دليل الفالحين

الشيخ / أحمد كمال محمد

الحكم العطائية

الشيخ / مصطفى مجدي عويس

الشمائل المحمدية

 

2-مسجد النور

قرية هلية

إدارة ببا

الشيخ / تامر سيد علي أحمد

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

الشيخ / محمود رمضان أحمد

الحكم العطائية

الشيخ / فرج رمضان عبد الله

الشمائل المحمدية

الشيخ / عبد الرحمن السيد عبد الوهاب

المنتخب في التفسير

الشيخ / سعودي السيد عبد الوهاب

دليل الفالحين

 

3-مسجد التوبة

ش البحر الأعظم

إدارة بندر الفشن

الشيخ / محمد نور الدين عبد العظيم

الحكم العطائية

الشيخ / أحمد محمد عبد العظيم

دليل الفالحين

الشيخ / عبد الهادي محمد زكي

الشمائل المحمدية

الشيخ / أشرف طه عبد القادر

المنتخب في التفسير

الشيخ / محمد أحمد أمين

بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 

مديرية أوقاف الغربية وعدد المدارس الجديدة بها ( 6) :

المسجد

المحاضر

الكتاب العلمي

 

1-مسجد الجوهري

محلة مرحوم

إدارة

طنطا أول

الشيخ / الدسوقي أحمد سليمان

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

الشيخ / محمد علي محمد الزيات

الحكم العطائية

الشيخ / مصطفى فوزي الغريب

الشمائل المحمدية

الشيخ / عبد اللطيف أحمد خضر

دليل الفالحين

الشيخ / محمد نصير سعد نصير

المنتخب في التفسير

 

2-مسجد الشيخة صباح

إدارة

طنطا أول

 

الشيخ / مصطفى عبد الرحمن مشعل

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

الشيخ / عمرو علي إبراهيم البهلوان

دليل الفالحين

الشيخ / أحمد صلاح الدين مختار

المنتخب في التفسير

الشيخ / إبراهيم كمال خضر

الحكم العطائية

الشيخ / عبد القادر فتحي عبد القادر

الشمائل المحمدية

 

3-مسجد سيدي سليم

إدارة

طنطا ثان

الشيخ / القطب عبد النبي محمد أبو جوهر

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

الشيخ / محمد عبد العاطي سليم مكرم

الحكم العطائية

الشيخ / ياسر سعد بهاء الدين

الشمائل المحمدية

الشيخ / سامى القطب الفقي

دليل الفالحين

الشيخ / ياسر عبد المعطي محمد مراد

المنتخب في التفسير

 

4-مسجد الشناوي محلة روح

إدارة

طنطا ثان

الشيخ / رضا محمد عبد الحميد بدران

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

الشيخ / الشوربجي صلاح الشوربجي

الشمائل المحمدية

الشيخ / مدحت إبراهيم سلامة

المنتخب في التفسير

الشيخ / محمد رشاد محمد النجار

دليل الفالحين

الشيخ / أحمد القلعي

الحكم العطائية

 

5-مسجد المتولي صفط تراب

إدارة المحلة

الشيخ / رضا البسطويسي أبو الحسن

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

الشيخ / الحسن علي حسين حشاد

الحكم العطائية

الشيخ / محمد السعيد محمد

الشمائل المحمدية

الشيخ / عبد الله السيد عبد الله

تدريب الراوي

الشيخ / حسام العيسوي إبراهيم

المنتخب في التفسير

 

6-عبد الله

إدارة

سمنود

الشيخ / خالد خيري السعدني

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

الشيخ / محمد عبد العاطي سليم

الحكم العطائية

الشيخ / محمد أحمد محمد عمر

الشمائل المحمدية

الشيخ / سامي محمد مرزوق الحريري

دليل الفالحين

الشيخ / إبراهيم أحمد عادل الكومي

المنتخب في التفسير
 

 

 

 


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