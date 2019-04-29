الأوقاف تطلق 15 مدرسة علمية جديدة ضمن 219 مدرسة

اعتمد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة ، افتتاح خمس عشرة مدرسة علمية جديدة ليصل عدد المدارس العلمية إلى (219) مدرسة على مستوى الجمهورية ، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمنهج الوسطي ، وذلك على النحو التالي :
مديرية أوقاف بور سعيد وعدد المدارس الجديدة بها (1) :
|
المسجد
|
المحاضر
|
الكتاب العلمي
|
1-مسجد السيد زينب
إدارة
الضواحي
|
الشيخ / محمود خيري السيد محمد
|
الحكم العطائية
|
الشيخ / محمد عبد المجيد عبد المجيد
|
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
|
الشيخ / محمد محمد إبراهيم الحديدي
|
المنتخب في التفسير
|
الشيخ / أحمد إبراهيم إبراهيم الجمل
|
دليل الفالحين
|
الشيخ / أبو بكر محمد أحمد محمد
|
الشمائل المحمدية
مديرية أوقاف أسيوط وعدد المدارس الجديدة بها ( 1) :
|
المسجد
|
المحاضر
|
الكتاب العلمي
|
1-مسجد مجمع مكة
إدارة
المدينة شمال
|
الشيخ / أحمد محمد حسن محمد
|
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
|
الشيخ / مصطفى عثمان أحمد عثمان
|
تدريب الراوي
|
الشيخ / وحيد محمد أحمد سليمان
|
الشمائل المحمدية
|
الشيخ / عيد علي خليفة حسن
|
الحكم العطائية
|
الشيخ / أحمد شطوري عبد الخالق
|
المنتخب في التفسير
مديرية أوقاف الشرقية وعدد المدارس الجديدة بها ( 2) :
|
المسجد
|
المحاضر
|
الكتاب العلمي
|
1-مسجد
د/ عبد الحليم محمود
إدارة
بلبيس
|
الشيخ / إبراهيم حمودة محمد سليم
|
المنتخب في التفسير
|
الشيخ / عبد الله حسن محمد مرعي
|
الحكم العطائية
|
الشيخ / رفيق سمير محمود محمد
|
الشمائل المحمدية
|
الشيخ / علي عبد الرحمن علي محمد
|
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
|
الشيخ / عبد المعز محمد محمد محمود
|
دليل الفالحين
|
2-مسجد حفيظ
إدارة
الإبراهيمية
|
الشيخ / أحمد محمد أحمد عطية
|
المنتخب في التفسير
|
الشيخ / عمر إسماعيل علي طه
|
الشمائل المحمدية
|
الشيخ / عبد الله متولي السيد محمد
|
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
|
الشيخ / أحمد محمد أحمد أحمد
|
الحكم العطائية
|
الشيخ / محمد أحمد إبراهيم أحمد
|
دليل الفالحين
مديرية أوقاف المنوفية وعدد المدارس الجديدة بها ( 2) :
|
المسجد
|
المحاضر
|
الكتاب العلمي
|
1-مسجد أبو يوسف
إدارة
تلا
|
الشيخ / محمد محمود محمد الفرماوي
|
دليل الفالحين
|
الشيخ / خالد صابر عبد الفتاح أبو حلوة
|
الحكم العطائية
|
الشيخ / إبراهيم محمد عبد العزيز موسى
|
المنتخب في التفسير
|
الشيخ / نبيل محمود عبد العزيز عبد الله
|
الشمائل المحمدية
|
الشيخ / محمد حسن عبد المجيد الحداد
|
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
|
2-مسجد الأنصار
إدارة
شبين الكوم
|
الشيخ / أنور محمد النبوي فرحات
|
المنتخب في التفسير
|
الشيخ / محمد مصطفى تعيلب
|
الشمائل المحمدية
|
الشيخ / أشرف يوسف النقيب
|
الحكم العطائية
|
الشيخ / معوض حماد عبد الوهاب
|
دليل الفالحين
|
الشيخ / محمد ثروت محمود زيدان
|
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
مديرية أوقاف بني سويف وعدد المدارس الجديدة بها (3 ) :
|
المسجد
|
المحاضر
|
الكتاب العلمي
|
1-مسجد بني موسى الكبير
إدارة المركز
|
الشيخ / أسامة جابر محمد
|
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
|
الشيخ / رجب عبد النبي رجب
|
المنتخب في التفسير
|
الشيخ / محمد سيد أحمد
|
دليل الفالحين
|
الشيخ / أحمد كمال محمد
|
الحكم العطائية
|
الشيخ / مصطفى مجدي عويس
|
الشمائل المحمدية
|
2-مسجد النور
قرية هلية
إدارة ببا
|
الشيخ / تامر سيد علي أحمد
|
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
|
الشيخ / محمود رمضان أحمد
|
الحكم العطائية
|
الشيخ / فرج رمضان عبد الله
|
الشمائل المحمدية
|
الشيخ / عبد الرحمن السيد عبد الوهاب
|
المنتخب في التفسير
|
الشيخ / سعودي السيد عبد الوهاب
|
دليل الفالحين
|
3-مسجد التوبة
ش البحر الأعظم
إدارة بندر الفشن
|
الشيخ / محمد نور الدين عبد العظيم
|
الحكم العطائية
|
الشيخ / أحمد محمد عبد العظيم
|
دليل الفالحين
|
الشيخ / عبد الهادي محمد زكي
|
الشمائل المحمدية
|
الشيخ / أشرف طه عبد القادر
|
المنتخب في التفسير
|
الشيخ / محمد أحمد أمين
|
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
مديرية أوقاف الغربية وعدد المدارس الجديدة بها ( 6) :
|
المسجد
|
المحاضر
|
الكتاب العلمي
|
1-مسجد الجوهري
محلة مرحوم
إدارة
طنطا أول
|
الشيخ / الدسوقي أحمد سليمان
|
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
|
الشيخ / محمد علي محمد الزيات
|
الحكم العطائية
|
الشيخ / مصطفى فوزي الغريب
|
الشمائل المحمدية
|
الشيخ / عبد اللطيف أحمد خضر
|
دليل الفالحين
|
الشيخ / محمد نصير سعد نصير
|
المنتخب في التفسير
|
2-مسجد الشيخة صباح
إدارة
طنطا أول
|
الشيخ / مصطفى عبد الرحمن مشعل
|
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
|
الشيخ / عمرو علي إبراهيم البهلوان
|
دليل الفالحين
|
الشيخ / أحمد صلاح الدين مختار
|
المنتخب في التفسير
|
الشيخ / إبراهيم كمال خضر
|
الحكم العطائية
|
الشيخ / عبد القادر فتحي عبد القادر
|
الشمائل المحمدية
|
3-مسجد سيدي سليم
إدارة
طنطا ثان
|
الشيخ / القطب عبد النبي محمد أبو جوهر
|
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
|
الشيخ / محمد عبد العاطي سليم مكرم
|
الحكم العطائية
|
الشيخ / ياسر سعد بهاء الدين
|
الشمائل المحمدية
|
الشيخ / سامى القطب الفقي
|
دليل الفالحين
|
الشيخ / ياسر عبد المعطي محمد مراد
|
المنتخب في التفسير
|
4-مسجد الشناوي محلة روح
إدارة
طنطا ثان
|
الشيخ / رضا محمد عبد الحميد بدران
|
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
|
الشيخ / الشوربجي صلاح الشوربجي
|
الشمائل المحمدية
|
الشيخ / مدحت إبراهيم سلامة
|
المنتخب في التفسير
|
الشيخ / محمد رشاد محمد النجار
|
دليل الفالحين
|
الشيخ / أحمد القلعي
|
الحكم العطائية
|
5-مسجد المتولي صفط تراب
إدارة المحلة
|
الشيخ / رضا البسطويسي أبو الحسن
|
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
|
الشيخ / الحسن علي حسين حشاد
|
الحكم العطائية
|
الشيخ / محمد السعيد محمد
|
الشمائل المحمدية
|
الشيخ / عبد الله السيد عبد الله
|
تدريب الراوي
|
الشيخ / حسام العيسوي إبراهيم
|
المنتخب في التفسير
|
6-عبد الله
إدارة
سمنود
|
الشيخ / خالد خيري السعدني
|
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
|
الشيخ / محمد عبد العاطي سليم
|
الحكم العطائية
|
الشيخ / محمد أحمد محمد عمر
|
الشمائل المحمدية
|
الشيخ / سامي محمد مرزوق الحريري
|
دليل الفالحين
|
الشيخ / إبراهيم أحمد عادل الكومي
|
المنتخب في التفسير
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