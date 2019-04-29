الأوقاف تطلق 15 مدرسة علمية جديدة ضمن 219 مدرسة

كتب إسماعيل رفعت

اعتمد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة ، افتتاح خمس عشرة مدرسة علمية جديدة ليصل عدد المدارس العلمية إلى (219) مدرسة على مستوى الجمهورية ، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمنهج الوسطي ، وذلك على النحو التالي :

مديرية أوقاف بور سعيد وعدد المدارس الجديدة بها (1) :

المسجد المحاضر الكتاب العلمي 1-مسجد السيد زينب إدارة الضواحي الشيخ / محمود خيري السيد محمد الحكم العطائية الشيخ / محمد عبد المجيد عبد المجيد بداية المجتهد ونهاية المقتصد الشيخ / محمد محمد إبراهيم الحديدي المنتخب في التفسير الشيخ / أحمد إبراهيم إبراهيم الجمل دليل الفالحين الشيخ / أبو بكر محمد أحمد محمد الشمائل المحمدية

مديرية أوقاف أسيوط وعدد المدارس الجديدة بها ( 1) :

المسجد المحاضر الكتاب العلمي 1-مسجد مجمع مكة إدارة المدينة شمال الشيخ / أحمد محمد حسن محمد بداية المجتهد ونهاية المقتصد الشيخ / مصطفى عثمان أحمد عثمان تدريب الراوي الشيخ / وحيد محمد أحمد سليمان الشمائل المحمدية الشيخ / عيد علي خليفة حسن الحكم العطائية الشيخ / أحمد شطوري عبد الخالق المنتخب في التفسير

مديرية أوقاف الشرقية وعدد المدارس الجديدة بها ( 2) :

المسجد المحاضر الكتاب العلمي 1-مسجد د/ عبد الحليم محمود إدارة بلبيس الشيخ / إبراهيم حمودة محمد سليم المنتخب في التفسير الشيخ / عبد الله حسن محمد مرعي الحكم العطائية الشيخ / رفيق سمير محمود محمد الشمائل المحمدية الشيخ / علي عبد الرحمن علي محمد بداية المجتهد ونهاية المقتصد الشيخ / عبد المعز محمد محمد محمود دليل الفالحين 2-مسجد حفيظ إدارة الإبراهيمية الشيخ / أحمد محمد أحمد عطية المنتخب في التفسير الشيخ / عمر إسماعيل علي طه الشمائل المحمدية الشيخ / عبد الله متولي السيد محمد بداية المجتهد ونهاية المقتصد الشيخ / أحمد محمد أحمد أحمد الحكم العطائية الشيخ / محمد أحمد إبراهيم أحمد دليل الفالحين

مديرية أوقاف المنوفية وعدد المدارس الجديدة بها ( 2) :

المسجد المحاضر الكتاب العلمي 1-مسجد أبو يوسف إدارة تلا الشيخ / محمد محمود محمد الفرماوي دليل الفالحين الشيخ / خالد صابر عبد الفتاح أبو حلوة الحكم العطائية الشيخ / إبراهيم محمد عبد العزيز موسى المنتخب في التفسير الشيخ / نبيل محمود عبد العزيز عبد الله الشمائل المحمدية الشيخ / محمد حسن عبد المجيد الحداد بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2-مسجد الأنصار إدارة شبين الكوم الشيخ / أنور محمد النبوي فرحات المنتخب في التفسير الشيخ / محمد مصطفى تعيلب الشمائل المحمدية الشيخ / أشرف يوسف النقيب الحكم العطائية الشيخ / معوض حماد عبد الوهاب دليل الفالحين الشيخ / محمد ثروت محمود زيدان بداية المجتهد ونهاية المقتصد

مديرية أوقاف بني سويف وعدد المدارس الجديدة بها (3 ) :

المسجد المحاضر الكتاب العلمي 1-مسجد بني موسى الكبير إدارة المركز الشيخ / أسامة جابر محمد بداية المجتهد ونهاية المقتصد الشيخ / رجب عبد النبي رجب المنتخب في التفسير الشيخ / محمد سيد أحمد دليل الفالحين الشيخ / أحمد كمال محمد الحكم العطائية الشيخ / مصطفى مجدي عويس الشمائل المحمدية 2-مسجد النور قرية هلية إدارة ببا الشيخ / تامر سيد علي أحمد بداية المجتهد ونهاية المقتصد الشيخ / محمود رمضان أحمد الحكم العطائية الشيخ / فرج رمضان عبد الله الشمائل المحمدية الشيخ / عبد الرحمن السيد عبد الوهاب المنتخب في التفسير الشيخ / سعودي السيد عبد الوهاب دليل الفالحين 3-مسجد التوبة ش البحر الأعظم إدارة بندر الفشن الشيخ / محمد نور الدين عبد العظيم الحكم العطائية الشيخ / أحمد محمد عبد العظيم دليل الفالحين الشيخ / عبد الهادي محمد زكي الشمائل المحمدية الشيخ / أشرف طه عبد القادر المنتخب في التفسير الشيخ / محمد أحمد أمين بداية المجتهد ونهاية المقتصد

مديرية أوقاف الغربية وعدد المدارس الجديدة بها ( 6) :