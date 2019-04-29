اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الاثنين، على رأسها، وزارة الصحة تؤكد: المخزون الاستراتيجى لأمصال التسمم آمن وتوفيره بالمجان للمواطنين.





الصحة: المخزون الاستراتيجى لأمصال التسمم آمن وتوفيره بالمجان للمواطنين





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أسعار الذهب اليوم الاثنين 29-4-2019 فى مصر

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الأرصاد: غدا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35 درجة





محمود جابر مديرًا فنيًا للإسماعيلي أمام حرس الحدود بعد إيقاف سيدومير

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