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الإثنين، 29 أبريل 2019 11:28 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

الإثنين، 29 أبريل 2019 10:54 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الاثنين، على رأسها، وزارة الصحة تؤكد: المخزون الاستراتيجى لأمصال التسمم آمن وتوفيره بالمجان للمواطنين.

1
 

الصحة: المخزون الاستراتيجى لأمصال التسمم آمن وتوفيره بالمجان للمواطنين

2
 

صندوق النقد: مصر ستشهد تقدما اقتصاديا فى الفترة المقبلة

3
 

القوى العاملة: الأربعاء المقبل إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال

4
 

نقابة المهندسين تعلن وقف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة 5 سنوات

5
 

أسعار الذهب اليوم الاثنين 29-4-2019 فى مصر

6

الصحة تعلن إعدام 12 طن أسماك مملحة ومدخنة فاسدة.. وإغلاق 419 منشأة مخالفة

7
 

الأرصاد: غدا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35 درجة

8
 

محمود جابر مديرًا فنيًا للإسماعيلي أمام حرس الحدود بعد إيقاف سيدومير

9

 

محمد صلاح أفضل لاعب فى الجولة الـ 36 بالدوري الإنجليزي

 

10
 

3 ذهبيات جديدة لمصر فى البطولة الأفريقية لرفع الأثقال.. ورقم قياسى

 

 


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صندوق النقد

اسعار الذهب

الذهب

نقابة المهندسين

محمود جابر

محمد صلاح




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